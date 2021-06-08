Дроны все активнее завоевывают российское небо. Из-за пандемии в разы выросла доставка товаров, еды, почты роверами и квадрокоптерами. Автоматы научились многому: перевозить стандартные грузовые контейнеры, проводить авиамониторинг, искать заблудившихся в лесу... А в воздух уже поднимаются прототипы для пассажиров. Как, где и чему учат пилотов для беспилотников? Об этом корреспондент "РГ" беседует с ректором Московского государственного технического университета гражданской авиации Борисом Елисеевым.

Борис Петрович, насколько я знаю, ваш вуз начал системную подготовку операторов для беспилотников?

Борис Елисеев: Да, это так. Разработаны, утверждены и реализуются программы дополнительной профессиональной подготовки специалистов и инструкторов по управлению и эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих одно или несколько воздушных судов с взлетной массой до 30 кг. Уже прошли обучение несколько десятков человек. Есть у вуза и договор о сотрудничестве с одним из ведущих производителей беспилотных систем.

Совместно с Росавиацией разработана типовая программа по данному направлению подготовки. После утверждения она может быть использована авиационными учебными центрами гражданской авиации.

Идея беспилотника подразумевает как полное управление искусственным интеллектом, так и управление "с земли". Пилот - оператор дрона и пилот самолета несут равную ответственность за безопасный полет?

Борис Елисеев: Безусловно. Пилот беспилотника, как и командир самолета или вертолета, должен обладать знаниями в области воздушного права, производства и планирования полетов, производственных нагрузок, аспектов человеческого фактора, метеорологии, навигации, процедур эксплуатации, принципов полета и радиотелефонной связи. Отсюда - серьезнейшая учебная программа.

Пилот - оператор дрона и пилот самолета несут равную ответственность за безопасный полет

Но к этому пришли не сразу?

Борис Елисеев: Еще в 2013 году одна российская компания начала серийное производство дронов-доставщиков. И уже тогда мы оценили новацию. Стало понятно: это одна из наиболее перспективных ниш современного авиарынка. Поэтому университет, тщательно все взвесив, приступил к разработке целого ряда специальных проектов. Так, сегодня успешно работает наш научно-образовательный центр беспилотных авиационных систем (БАС) и робототехники, в котором проводятся лекции, мастер-классы и практические занятия по моделированию и программированию беспилотников.

Это инженерная образовательная площадка, где наши ребята участвуют в реальных научных исследованиях. Здесь идет реализации в "железе" дипломных проектов, связанных с беспилотными авиационными системами. Успехи? Команда центра одержала победу в международном соревновании по программированию квадрокоптеров CopterHack 19. И это в турнире, где участвовали более полусотни команд из программистов, инженеров, конструкторов и пилотов дронов.

Современные беспилотники - это не столько коптеры на радиоуправлении, сколько суперроботы, работающие на сложном программном обеспечении?

Борис Елисеев: Именно. Поэтому имея богатый опыт в подготовке программистов для авиации, МГТУ ГА успешно справляется и с этой задачей.

Видела беспилотные летательные системы ваших студентов на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2021. Впечатляют. А новая специальность по технической эксплуатации беспилотников уже появилась?

Борис Елисеев: В гражданской авиации появление любой новой образовательной программы - целое событие. В новом учебном году в рамках направления подготовки "Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей" начнем реализацию нового модуля - "Техническая эксплуатация беспилотных авиационных систем".

Недавно ваш вуз отметил свое 50-летие. Начинавший когда-то как филиал Киевского института инженеров гражданской авиации, он превратился сегодня в крупнейший университетский комплекс.

Борис Елисеев: У нас обучаются и работают более 15 тысяч человек. Корпуса и учебные аэродромы шести филиалов разбросаны от Москвы до Иркутска и Ростова-на-Дону. Более 50 тысяч выпускников круглосуточно обеспечивают технологическую безопасность полетов пассажирских воздушных судов.

МГТУ ГА "прирос" четырьмя авиационно-техническими колледжами. Как они себя чувствуют?

Борис Елисеев: Мы очень бережно относимся к среднему профессиональному образованию. К слову, сейчас специалисты с дипломами техника очень востребованы на рынке труда. Особенно в московском аэроузле.

Система управления университетским комплексом совершенствуется постоянно. Например, в Иркутске объединили филиал высшего образования и авиационно-технический колледж, присоединили авиационный учебный центр. Сгруппировали интеллектуальные ресурсы и материальную базу. Приобрели самые современные тренажеры, включая Boeing и Airbus. Сейчас Иркутский филиал вуза - полноценный региональный институт в Прибайкалье, который успешно готовит авиационные кадры для Сибири и Дальнего Востока России. И, кстати, недавно там лицензирована образовательная программа среднего профобразования "Эксплуатация беспилотных авиационных систем".

Технологии меняются стремительно. Университет успевает за изменениями?

Борис Елисеев: А как иначе? Мы готовим инженера и специалиста, базовые знания которого позволят освоить технику, что поступит в эксплуатацию и через двадцать лет. Держим руку на пульсе всех новаций, касающихся авиатехники, аэронавигационных систем, программных продуктов и т.д. Стараемся оперативно что-то добавить к уже имеющимся программам, разрабатываем новые профили и специализации. Приобретение и закрепление навыков, профессиональная траектория должны быть непрерывными. Это то, на чем всегда стоял и стоит вуз.

Из-за пандемии мировая гражданская авиация переживает непростые времена. Говорят, отрасли, как никогда, нужны квалифицированные управленцы?

Борис Елисеев: Для нас главное - качественное обучение профессиональным навыкам, компетенциям. На всех уровнях: среднего профобразования, бакалавриата, специалитета. А управленческие навыки авиационный специалист может получить в магистратуре. Да, это узкое профессиональное образование в отличие от абстрактно-универсальных компетенций. За последние двадцать пять лет мне неизвестны факты приглашения универсальных специалистов в сфере управления из России в крупные зарубежные авиапредприятия. А вот пилотов с отечественной подготовкой, членов кабинных экипажей и линейных авиационных инженеров - более чем. Дополнительное профобразование, это вторая, не менее важная, составляющая подготовки полноценного авиаспециалиста, которая "преследует" его постоянно.

Непрерывность образования?

Борис Елисеев: Именно. В приложение к сертификату авиационного учебного центра МГТУ ГА, который выдается Росавиацией, внесена 151 программа. Все они недавно актуализированы. Учтены последние требования нормативной практики ИКАО. Правда, эти программы по-разному распределены по филиалам университета. Если в Егорьевском авиационном техническом колледже имени В. П. Чкалова реализуется 61 программа, то в Троицком филиале в Челябинской области - всего две. Все зависит от квалификации преподавателей и учебно-тренажерной базы.

Самый свежий пример. Пандемия сделала невозможным обучение специалистов на базе Bombardier в Монреале. И мы создали свою программу повышения квалификации, значительно улучшив методику. Уже состоялось вручение удостоверений первым слушателям.

То есть без прохождения дополнительной подготовки полноценным авиационным специалистом не стать?

Борис Елисеев: Диплома о высшем или среднем профессиональном образовании недостаточно. Это точно. Обязательно надо пройти подготовку в сертифицированном авиационном учебном центре (АУЦ) и иметь определенный стаж работы на авиапредприятии. Но мало кто знает, что человек с полным среднем образованием, имеющий трехлетний практический опыт работы, может закончить АУЦ, получить соответствующий допуск. Это реальный путь в отличную рабочую профессию.

Ректор Борис Елисеев (слева): В новом учебном году начнем реализацию нового модуля - "Техническая эксплуатация беспилотных авиационных систем". Фото: Андрей Блудов

Ключевой вопрос

МГТУ ГА входит в международный рейтинг Ranking Web of Universities. Многие относятся к рейтингам скептически. А вы?

Борис Елисеев: Любой рейтинг - это своего рода международная табель о рангах. Всегда полезно знать, где ты находишься. Поэтому какой скепсис? Ranking Web of Universities - достаточно любопытный рейтинг: он измеряет объем веб-содержимого вуза (буквально количество страниц и выложенных файлов) и востребованность этого веб-контента (число внешних ссылок). В перечень, обновляемый два раза в год, входят 25 тысяч вузов из разных стран. Российских транспортных вузов там только два - МГТУ ГА и Российский университет транспорта (МИИТ).

Наш вуз - один из учредителей Международной ассоциации авиационного и аэрокосмического образования ALICANTO. Внесен в реестр Международной организации гражданской авиации (ИКАО). На днях оттуда в университет пришло письмо. Предлагается 30 онлайн-бесплатных международных программ для обучения молодых авиационных специалистов, 230 стипендий и 14 грантов.

Какую работу вы считаете перспективной для себя как ученого?

Борис Елисеев: Это серьезная динамика развития национального законодательства о регулировании деятельности беспилотной авиации. В марте, на 222-й сессии Совет ИКАО принял новые документы, обеспечивающие значительный прогресс в области международной безопасности полетов и интероперабельности дистанционно пилотируемых авиационных систем.

Новые положения вступят в силу 12 июля 2021 года и будут применяться с 26 ноября 2026 года. Наиболее важные из них относятся к Приложению 8 к Чикагской конвенции "Летная годность воздушных судов" и охватывают требования по сертификации дистанционно управляемых самолетов и вертолетов. Это обеспечит базовый уровень требований, который страны могут использовать для сертификации беспилотников, используемых в международных грузовых перевозках или авиационных работах. В будущем деятельность будет касаться перевозок пассажиров, а также более современных возможностей, которые, несомненно, появятся в сфере городской авиационной мобильности.

Так что будет очень много работы для российских авиационных юристов - управленцев по приведению в соответствие национальной системы правовых норм. Законов и подзаконных актов, ведомственных и локальных распорядительных документов.

А о чем мечтает ректор?

Борис Елисеев: Честно? О возрождении в вузе военной подготовки. До 2008 года к диплому МГТУ ГА "прилагались" погоны лейтенанта ВВС. Потом это упразднили. А ведь выпускники вуза, отлично разбирающиеся в техническом обслуживании воздушных судов, в любой момент могут быть востребованы в Воздушно-космических силах, и не обязательно с офицерским званием. И навыки управления беспилотниками им очень даже могут пригодиться.