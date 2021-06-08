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08.06.2021 18:01
Рубрика: Видео

Видео: похититель сумел втиснуть корову в салон малолитражки

Текст: Вадим Давыденко

Этим видео, помимо правоохранительных органов тамильского города Ченнаи (штат Тамилнад на самом юге Индии), должны заинтересоваться и представители местной комиссии по включению в Книгу рекордов Гиннесса. Запихнуть корову, да еще и чужую, в салон малолитражки за какие-то полминуты - это надо уметь.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Как сообщают СМИ Ченнаи, похищение произошло на окраине города, населенного преимущественно индуистами (более 70% жителей) при небольшом количестве христиан и мусульман.

Священные, по мнению большинства ченнайцев, коровы безнаказанно разгуливают по улицам города, в связи с чем вызывают раздражение, а иногда и корыстный интерес у представителей других конфессий. Очевидно, что кто-то из тех горожан, кто не поклоняется коровам, решил похитить животное.

Обратите внимание, как быстро похитители приманили корову чем-то съестным. Она сунула голову в заднюю дверцу салона и не успела опомниться, как ее ловко подтолкнули сзади и втиснули на задние сидения. Похоже, это не первое священное животное, которое вот таким образом похищается в родном пригороде и увозится куда-то, где к нему будут относиться не как божеству на земле, а как к источнику молока, сыра и бифштексов.

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