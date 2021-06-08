Видео: приготовление гриля на выхлопе закончилось для Aventador печально

"Лайк! Полцарства за лайк!" - такой логикой руководствуются многочисленные блогеры, тиктокеры и прочие зумеры, готовые в лепешку расшибиться ради того, чтобы увеличить число своих подписчиков.

Для этого они не жалеют ни своего времени, ни сил, ни денег. Машины свои они тоже не жалеют, разбивая, топя и сжигая их на потеху почтеннейшей интернет-публики.

Наш сегодняшний герой, гордый владелец Lamborghini Aventador, не придумал ничего лучшего, чем поджарить сосиски в выхлопе своей машины. Для этого он все сильнее и сильнее увеличивал обороты у стоящего в паркинге суперкара, пока не перегрел его и пока не лопнула емкость с охлаждающей жидкостью.

Машина задымилась, но, к счастью, не загорелась, иначе, с учетом припаркованного рядом Ferrari, это мог бы быть самый дорогой в мире гриль - чуть дороже миллиона долларов. Даже с учетом простейшего ремонта речь идет о нескольких тысячах долларов, но нужно признать, что своей цели блогер добился. Это видео за несколько дней собрало на нескольких платформах более полумиллиона просмотров и продолжает набирать и набирать лайки.