Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
08.06.2021 08:08
Рубрика: Видео

Видео: приготовление гриля на выхлопе закончилось для Aventador печально

Текст: Вадим Давыденко

"Лайк! Полцарства за лайк!" - такой логикой руководствуются многочисленные блогеры, тиктокеры и прочие зумеры, готовые в лепешку расшибиться ради того, чтобы увеличить число своих подписчиков.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: мотоциклиста с пассажиром занесло под колеса грузовика

Для этого они не жалеют ни своего времени, ни сил, ни денег. Машины свои они тоже не жалеют, разбивая, топя и сжигая их на потеху почтеннейшей интернет-публики.

Наш сегодняшний герой, гордый владелец Lamborghini Aventador, не придумал ничего лучшего, чем поджарить сосиски в выхлопе своей машины. Для этого он все сильнее и сильнее увеличивал обороты у стоящего в паркинге суперкара, пока не перегрел его и пока не лопнула емкость с охлаждающей жидкостью.

Машина задымилась, но, к счастью, не загорелась, иначе, с учетом припаркованного рядом Ferrari, это мог бы быть самый дорогой в мире гриль - чуть дороже миллиона долларов. Даже с учетом простейшего ремонта речь идет о нескольких тысячах долларов, но нужно признать, что своей цели блогер добился. Это видео за несколько дней собрало на нескольких платформах более полумиллиона просмотров и продолжает набирать и набирать лайки.

В Сети восхитились индусом, удержавшим на голове мотоцикл
#видео