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08.06.2021 00:54
Рубрика: В мире

Власти США вернули Colonial Pipeline выплаченные хакерам 2,3 млн долларов

Власти США обнаружили и вернули компании Colonial Pipeline 2,3 млн долларов - часть суммы, которая ранее была выплачена нефтяниками хакерам-вымогателям в цифровой валюте.

Атаковавшие Colonial Pipeline хакеры получили 90 млн долларов от 47 компаний

"Министерство юстиции изъяло 2,3 миллиона долларов в криптовалюте, которая была заплачена вымогателям", - написало ФБР в своем аккаунте в соцсети Twitter.

Бюро добавило, что всего было изъято 63,7 биткоина. Предположительно, они были частью платежа, сделанного Colonial Pipeline неизвестным хакерам после атаки. Точная сумма выкупа неизвестна, но глава компании Джозеф Блаунт сообщал, что речь идет о 4,4 млн долларов в криптовалюте, напоминает РИА Новости.

Судьба остальных средств по-прежнему неизвестна.

В мире США Хакерские атаки

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