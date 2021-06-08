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08.06.2021 03:15
Рубрика: В мире

Выручка Christie's по итогам "русских торгов" превысила 8 млн долларов

Летний аукцион русского искусства Christie's завершился в Лондоне с результатом 6 191 750 фунтов стерлингов (8,7 млн долларов). Информация размещена на сайте аукционного дома.

Полотно Левицкого продано на аукционе Christie's за 1,3 млн долларов

Как ранее писала "РГ", на состоявшемся аукционе русского искусства были представлены 239 работ, охватывающих исторический период с XVIII по XXI века. Среди них не только живопись выдающихся русских художников, но и произведения декоративно-прикладного искусства, работы Фаберже, драгоценные изделия с императорским провенансом, фарфор, серебро и предметы, связанные с военной историей.

Торги прошли "в живом формате" и привлекли более 100 покупателей, участвовавших в зале, по телефону и онлайн, отметили в аукционном доме.

В числе проданных топ-лотов - "Портрет императора Павла I" кисти Дмитрия Левицкого. Картина ушла за 826 тысяч фунтов стерлингов, или 1,3 млн долларов. Коллекция произведений Фаберже, ранее принадлежавшая Александре Анастасии Гамильтон, герцогине Аберкорнской, была приобретена за 954 тысячи фунтов стерлингов. Всего она была представлена 18 лотами.

В мире Европа Великобритания Культура Арт Аукционы и коллекции "Русские сезоны" на главных аукционах мира

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