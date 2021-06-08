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08.06.2021 15:07
Рубрика: Власть

Завальный: "Северный поток-2" будет завершен в этом году

Текст: Марина Юршина

Первый газ по "Северному потоку-2" может быть пущен уже в этом году, иски экологических активистов не смогут помешать завершению проекта. Об этом во вторник пишет ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по энергетике Павла Завального.

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По мнению депутата, активность экоактивистов политически ангажирована, но они не смогут помешать запуску проекта. Однако, если партия "зеленых" пройдет на выборах в Германии, они смогут создать проблемы. "Но они не думают о том, что им придется тогда платить компаниям, которые инвестировали в этот проект", - отметил он, отвечая на вопросы ТАСС в кулуарах форума "Примаковские чтения".

Ранее на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин рассказал об успешном завершении укладки труб первой нитки "Северного потока-2". По его словам, вторая нитка на 27,5 миллиарда кубометров также будет закончена в течение полутора-двух месяцев.

При этом президент подчеркнул, что Россия и дальше готова реализовывать с партнерами такие высокотехнологичные проекты и рассчитывает, что логика взаимной пользы и выгоды неизбежно будет брать верх над искусственными барьерами политической конъюнктуры.

Власть Работа власти Экономика Отрасли Нефть и газ Законодательная власть Госдума Газопровод "Северный поток-2"

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