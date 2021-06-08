Завальный: "Северный поток-2" будет завершен в этом году

Первый газ по "Северному потоку-2" может быть пущен уже в этом году, иски экологических активистов не смогут помешать завершению проекта. Об этом во вторник пишет ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по энергетике Павла Завального.

По мнению депутата, активность экоактивистов политически ангажирована, но они не смогут помешать запуску проекта. Однако, если партия "зеленых" пройдет на выборах в Германии, они смогут создать проблемы. "Но они не думают о том, что им придется тогда платить компаниям, которые инвестировали в этот проект", - отметил он, отвечая на вопросы ТАСС в кулуарах форума "Примаковские чтения".

Ранее на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин рассказал об успешном завершении укладки труб первой нитки "Северного потока-2". По его словам, вторая нитка на 27,5 миллиарда кубометров также будет закончена в течение полутора-двух месяцев.

При этом президент подчеркнул, что Россия и дальше готова реализовывать с партнерами такие высокотехнологичные проекты и рассчитывает, что логика взаимной пользы и выгоды неизбежно будет брать верх над искусственными барьерами политической конъюнктуры.