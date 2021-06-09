Автомобили будут контролировать состояние водителей

В 2022 году все автомобили, выпускаемые в обращение в Евросоюзе, должны будут оснащаться системами, контролирующими состояние водителя. Они должны будут в постоянном режиме следить за водителем, а если вдруг он попытается заснуть за рулем, то тут же его разбудят. Уже сейчас ими оборудуются некоторые модели премиум-класса. В России такие системы под названием "Антисон" устанавливаются пока только в общественном транспорте.

В 2017 году компания Ford провела исследование, согласно которому каждый третий российский водитель хотя бы раз в жизни засыпал за рулем. Данные американского исследования утверждают, что 7 из 10 инцидентов на дорогах происходят по невнимательности водителя. Еще в 2019 году начали активно обсуждать необходимость внедрения технологии определения психофизического состояния водителей на все транспортные средства.

Как рассказал "РГ" исполнительный директор компании, которая разработала оборудование "Антисон", Андрей Белоусов, технология Driver State Monitoring (DSM) определяет, как человек реагирует на внешние воздействия. Система состоит из видеокамеры и нейросети, которая обрабатывает информацию о человеке. Камера отслеживает не только взгляд или положение головы - ведь это не дает целостного представления о состоянии водителя. Нейросеть обучена глубокому мониторингу состояния человека: она анализирует лицо на предмет физического и умственного отвлечения, когнитивной нагрузки, сонливости и так далее.

Если камера фиксирует потерю внимания, система подает водителю звуковой или световой сигнал, чтобы его разбудить. Она отслеживает усталость, засыпание, зевание, отвлечение внимания (водитель не смотрит на дорогу), а также непристегнутый ремень безопасности, курение, еду за рулем и столкновения. Да, и курение, и еда за рулем - это факторы отвлечения внимания. А столкновениями она считает даже наезд на "лежачего полицейского".

Система состоит из трех компонентов: устройства наблюдения, центра мониторинга и нейросети. В устройство наблюдения входит видеокамера и вычислительный блок. В камере используются технологии распознавания лиц, а вычислительный блок собирает данные телеметрии и геолокации и передает их в центр мониторинга. В первую очередь она ориентирована на водителя и направлена на предотвращение аварийных ситуаций, связанных с потерей внимания. Если она зафиксировала одно или несколько проявлений потери внимания (например, водитель закурил), она подает громкий и довольно резкий звуковой или определенный световой сигнал. И только если ничего не меняется (водитель продолжает курить), отправляется сообщение об инциденте в центр мониторинга.

С 2020 года система в столице установлена на более чем 9000 машин, включая автобусы, троллейбусы, трамваи и даже метро. За первые полгода эксплуатации системы аварийность на дорогах столицы снизилась на 26 процентов, а за весь 2020 год - даже с учетом снижения пассажиропотока - система предотвратила более 5000 потенциальных инцидентов, говорит Андрей Белоусов.

За 2020 год система "Антисон", установленная на общественном транспорте, предупредила более 5 тысяч потенциальных аварийных ситуаций

Нашему рынку предстоит приготовится к тому, что к нам в 2022 году приедут автомобили, которые следят за нашим психоэмоциональным состоянием. На российский автопром, если его машины не поставляются в Европу, это требование не распространяется. Хотя вполне возможно, что к этому мы придем. И наличие, а также работоспособность таких устройств будут проверять при техосмотре, как сейчас проверяют наличие и работоспособность системы АБС. А ведь когда-то их тоже не было на автомобилях.

Однако не стоит опасаться, что проверять это начнут уже сразу, как только в Европе такие машины сойдут с конвейера. И также не надо опасаться, что кто-то потребует на машины, не оборудованные этими системами, их устанавливать.

Уставшего водителя в случае чего разбудит электронное устройство. Фото: gettyimages

Между тем

В каршеринге "Яндекс. Драйв" будут блокировать опасных водителей еще до аварий. Как рассказали "РГ" в пресс-службе компании-оператора, цифровые алгоритмы "научились" выявлять пользователей, склонных к риску за рулем. Если лихач не изменит манеру езды, ему придется распрощаться с возможностью сесть за руль арендного авто.

Оборудование каршеринговой машины позволяет фиксировать резкие разгоны, торможения, перестроения и входы в повороты. Внутренняя аналитика сервиса показала, что именно эти факторы влияют на риск попадания в аварии. На основании массива больших данных система ранжирует водителей. Ранее "РГ" писала, что "Делимобиль" сформировал по этим показателям рейтинги пользователей. Примерно тем же путем пошел и "Яндекс. Драйв", только стиль вождения оценивается не в цифрах, а по цветовой шкале - от красного до зеленого.

Специалисты "Яндекса" проанализировали более 100 миллионов поездок пользователей и определили, что хороших водителей - 90 процентов. Однако оставшиеся 10 постоянно становятся героями соцсетей: то и дело публикуются ролики с шеринг-дрифтом и авариями с участием прокатных машин. "Аварийность в каршеринге в семь раз выше, чем в сегменте обычных авто, - отмечает в Facebook глава ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин. - Пользователей подгоняет ценовая политика: чем быстрее доедешь, тем меньше заплатишь". Рейтинги что в "Делимобиле", что в "Яндекс. Драйве" отучат водителей от спешки. Ведь статус пользователя будет ранжироваться исходя из рисков аварийности. Например, если водитель склонен к "шашечкам" на дороге и лихачеству, его шкала быстро "покраснеет". В этом случае тариф для него будет повышен. К тому же приложение сначала начнет предупреждать об опасном стиле вождения. Если пользователь проигнорирует сообщения и продолжит лихачить, его сначала заблокируют в сервисе временно, а потом и навсегда. А для пользователей с зеленой шкалой в "Яндекс. Драйве" будет введена программа лояльности. Таким образом, окажется выгоднее не спешить, а ездить по правилам.

Подготовил Сергей Бабкин