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09.06.2021 18:03
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ придумал для Lada Vesta новую доступную комплектацию

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Группа "Нетипичный АвтоВАЗ" сообщила, что появилась возможность заказать Lada Vesta в новой комплектации Comfort Light, которая не представлена на официальном сайте марки. "РГ" разобралась, существует ли новая версия исполнения и для чего она была введена.

Фото: www.invite.viber.com
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В пресс-службе АвтоВАЗа нам подтвердили, что комплектация Comfort Light действительно доступна к заказу:

"Ввели новую комплектацию для удовлетворения возросшего спроса на автомобили Lada. Введена временно в качестве тестовой, для изучения спроса на такую конфигурацию", - прокомментировали "Российской газете" на заводе.

Comfort Light, как следует из названия, является облегчённой версией исполнения Comfort, из состава которого исключили мультифункциональное рулевое колесо, аудиосистему с четырьмя динамиками (есть только аудиоподготовка), а также круиз-контроль с ограничителем скорости.

Седан Vesta Comfort Light стоит 793 900 рублей. Новая тестовая комплектация доступна и для универсала Vesta SW, цена - 852 900 рублей. В обоих случаях разница между "Лайтом" и полноценным "Комфортом" составляет 11 000 рублей.

Автомобили в комплектации Comfort Light оснащены 106-сильным двигателем 1.6 литра и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

#Lada