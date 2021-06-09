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Рубрика: В мире

Байден уведомил Конгресс об антитеррористических операциях США за рубежом

Фото: AFP/MANDEL NGAN Фото: AFP/MANDEL NGAN
Фото: AFP/MANDEL NGAN

Президент США Джо Байден уведомил в соответствии с американским законодательством лидеров Сената и Палаты представителей Конгресса о зарубежных контртеррористических операциях ВС США против запрещенных в России группировок ДАИШ (арабское название "ИГИЛ"), "Аль-Каида" и "Талибан". Текст письма распространил Белый дом.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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По словам президента, американские подразделения продолжают операции в Ираке, Сирии, Йемене, Иордании, Ливане, Сомали, Кении, Джибути и Нигере. Отмечается, что в Иордании находятся 2976 военнослужащих США, в Ливане - 83, в Нигере - 808. Численность американского контингента в других перечисленных странах Байден не озвучил, пишет ТАСС. В Саудовской Аравии присутствуют 2742 военных, которые, как утверждает Байден, защищают интересы Вашингтона в регионе.

Президент также уведомил Конгресс о том, что 379 военнослужащих США входят в состав миротворческих сил и миссий военных наблюдателей на Синайском полуострове в Египте, еще 707 человек - в Косово, также американские военнослужащие помогают в борьбе с терроризмом правительству Филиппин и расквартированы на кубинской военно-морской базе Гуантанамо.

Напомним, что сейчас продолжается процесс вывода американских войск из Афганистана. Военные США должны покинуть эту страну к 11 сентября. По словам командующего Центральным командованием ВС США генерал Кеннета Маккензи, вывод войск завершен наполовину, процесс идет "гладко и комфортными темпами".

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