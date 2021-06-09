Банк России разрешит выпуск зеленых облигаций по российским стандартам

Банк России разрешит эмитентам маркировать свои облигации как "зеленые", если они направлены на финансирование проектов, являющихся "зелеными" в соответствии с российской таксономией.

Это предусматривает проект изменений в стандарты эмиссии ценных бумаг, который опубликовал Банк России. Действующие стандарты эмиссии предусматривают соответствие "зеленых" облигаций российских компаний международным принципам и стандартам в сфере экологии и устойчивого финансирования, таким как принципы ICMA (International Capital Market Association) или GBP (Green Bond Principles).

Сейчас первая национальная таксономия "зеленых" проектов находится на согласовании в правительстве.

"Таксономия максимально приближена к мировым стандартам, - рассказал замглавы Минэкономразвития Илья Торосов в интервью "РГ". - У нас есть классификация и чисто "зеленых" проектов, и переходно-адаптивных. Там есть методологические рекомендации с очень четкими числовыми характеристиками - например, по выбросам CO2. Вы можете работать в химической отрасли, в металлургии, другой сфере - просто открываете и смотрите, соответствуют ли ваши показатели "зеленому" производству".

Появление национальной системы верификации позволяет либерализовать условия выпуска "зеленых" и социальных облигаций, отмечает Банк России. Теперь у эмитента будет право самостоятельно определить в проспекте последствия нецелевого использования привлеченных инвестиций. Право требовать выкупа или досрочного погашения облигаций перестает быть обязательным. Эмитент сможет использовать полученные от размещения облигаций денежные средства до направления их на финансирование "зеленых" проектов, предусмотрев соответствующие положения в политике по управлению денежными средствами.

Изменения в стандарты эмиссии также направлены на гармонизацию с международными подходами к определению облигаций устойчивого развития, например проведение верификации не только конкретного проекта, но и политики эмитента, предусматривающей подходы к выбору проектов для финансирования, в тех случаях, когда конкретный проект на предэмиссионной стадии еще не выбран.

Подготовленные поправки позволяют эмитентам в решении о выпуске и проспекте идентифицировать облигации как облигации устойчивого развития. Такие облигации могут быть выпущены при целевом направлении привлеченных средств и в "зеленые", и в социальные проекты при соблюдении требований, установленных для "зеленых" и социальных облигаций.