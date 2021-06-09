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09.06.2021 13:58
Рубрика: Власть

ЦИК: Дополнительных денег на трехдневное голосование не потребуется

Текст: Галина Мисливская

Зампред ЦИК Николай Булаев ответил на опасения одного из своих оппонентов относительно того, что комиссия затребует дополнительные средства на выборы, если голосование пройдет в течение трех дней.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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"Я не знаю, разочаровать или порадовать коллегу, но бюджет ЦИК сформирован, есть федеральный закон о бюджете, в котором определены суммы. ЦИК не предполагает запрос дополнительных денег на организацию выборов в Единый день голосования", - заявил Булаев.

"Я уверен, что мы вернем в казну достаточно значимые суммы, потому что мы всегда это делаем и потому что мы очень экономно относимся к каждой копейке федерального бюджета", - добавил он. Зампред ЦИК подчеркнул: "Независимо от того, сколько дней будет длиться голосование, мы денег дополнительных запрашивать не собираемся".

Отметим, что в прошлом году Центризбирком вернул в федеральный бюджет 38,5 миллиона рублей из 339 миллионов рублей, выделенных на проведение довыборов депутатов Госдумы по четырем округам. В нынешнем году, согласно закону о бюджете, на все нужды комиссии, включая проведение большой федеральной избирательной кампании, выделяется чуть более 20 миллиардов рублей.

Добавим, что выборы депутатов Госдумы будут назначены указом президента России не позднее чем за 90 дней до даты голосования. Предполагается, что оно пройдет 19 сентября. После выхода указа ЦИК в десятидневный срок утвердит порядок проведения выборов, в том числе - определит их длительность. Как ранее неоднократно заявляли в комиссии, голосование с высокой долей вероятности будет трехдневным, учитывая удобство формата и ситуацию с коронавирусом.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

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