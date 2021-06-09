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09.06.2021 13:07
Рубрика: Власть

ЦИК разработает порядок проверки кандидатов на причастность к экстремизму

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком впервые ввел в состав своей контрольно-ревизионной службы представителя Минюста, это связано с внесенными в законодательство правилами участия в выборах лиц, выполняющих функцию иностранных агентов. Кроме того, ЦИК вместе с профильными ведомствами разработает механизм проверки кандидатов на причастность к деятельности экстремистских и террористических организаций, обсудить его планируется 24 июня.

В среду Центризбирком утвердил новый состав своей контрольно-ревизионной службы, в нее вошли 59 человек. "В составе этого органа представители всех ведомств, которые помогают нам осуществлять те или иные проверочные процедуры. Есть представители МВД, ФСБ, иных ведомств. У нас впервые появится представитель Минюста", - сообщил зампред ЦИК Николай Булаев. Именно это ведомство будет предоставлять сведения о физлицах, выполняющих функции иностранных агентов или аффилированых с таковыми, уточнил член комиссии Евгений Колюшин.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
В ЦИКе презентовали сканер для проверки подписных листов

Что касается еще одной недавно принятой новеллы - о запрете на участие в выборах лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций, то механизм проверки кандидатов в этой части еще не определен, его планируется разработать и утвердить в ближайшее время.

"Мы проведем совещание с правоохранительными органами, которые располагают информацией о причастности к экстремистской и террористической деятельности, закон определяет необходимость представления такой информации, и я думаю, что на заседании контрольно-ревизионной службы механизм получения всех итогов проверки обсудим и утвердим", - сказал Николай Булаев. Первое заседание службы в новом составе, по его словам, намечено на 24 июня.

Соответствующие изменения внесены и в положение контрольно-ревизионной службе при окружных избирательных комиссиях на выборах депутатов Госдумы. Они также будут проверять кандидатов на наличие статуса иноагента и причастность к экстремизму.

"Законы приняты, мы обязаны их исполнять, мы обязаны быстро, оперативно принять все необходимые правоприменительные документы, чтобы закон исполнялся", - резюмировала глава ЦИК Элла Памфилова.

Напомним, 4 июня президент России Владимир Путин подписал закон запрете на участие в выборах всех уровней для граждан, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, в отношении которой вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности. Обязательным условием для ограничения пассивного избирательного права будет судебное решение, при этом суд должен установить связь действий гражданина с причинами, приведшими к признанию организации террористической или экстремистской.

В отношении физлиц, выполняющих функцию иностранного агента или аффилированных с таковыми, запрета на участие в выборах нет, но они обязаны указывать свой статус на всех стадиях избирательного процесса - от подачи заявления о выдвижении до внесения в избирательный бюллетень. В среду Центризбирком добавил соответствующие положения в порядок сбора подписей через портал госуслуг - там избирателя также проинформируют о наличии у претендента на выборную должность статуса иностранного агента.

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