ЦИК: Сканеры проверки подписных листов будут применять во всех регионах

До середины июня все регионы России получат сканеры для проверки подписных листов кандидатов, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев на заседании комиссии в среду.

Напомним, специализированный программно-технический комплекс для проверки подписных листов Центризбирком представил на прошлой неделе. По мнению председателя комиссии Эллы Памфиловой, эта технология "позволяет избавиться от ошибок при чтении текста, различных опечаток и, как следствие, необоснованно забракованных подписей".

"Сканеры эти в 50 субъектов РФ по графику поставлены, а во все остальные будут поставлены до середины июня. Поэтому техническая возможность применить сканеры будет во всех регионах", - проинформировал Булаев. "Мы очень ограничены в возможностях, но каждая окружная комиссия получает свой сканер в любом случае. Поэтому я бы советовал всем применять их, тренироваться", - добавил он.

В самом ЦИКе сформирована рабочая группа, которая будет заниматься приемом и проверкой избирательных документов партий и кандидатов. Как напомнил член ЦИК Евгений Шевченко, заместитель руководителя этой группы, для регистрации федерального списка партии, не обладающей парламентской льготой, ей необходимо предоставить в ЦИК не менее 200 и не более 210 тысяч подписей избирателей. Что касается кандидатов-самовыдвиженцев и представителей партий без льготы, они должны заручиться поддержкой 3% от числа избирателей, зарегистрированных в округе. А если избирателей в округе менее 100 тысяч, то собрать 3 тысячи подписей. Подписные листы необходимо представить в ЦИК и окружные комиссии до 4 августа, если выборы депутатов Госдумы будут назначены указом президента на 19 сентября.

Добавим, что в Единый день голосования в России также пройдут выборы 12 глав регионов (девятерых - прямым голосованием, еще троих - через парламент) и 39 законодательных собраний.