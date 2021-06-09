Девять международных проектов претендуют на поддержку Минкульта РФ

Международные партнеры смогли ознакомиться с новыми и премьерными проектами российских компаний. На платформе прошли показы фильмов "Майор Гром: Чумной доктор" Bubble Studios, "Человек неунывающий" Андрея Кончаловского, а также сериалов "Контакт", "Нежность", "Вампиры средней полосы", "Пищеблок", анимационного фильма "Конек-Горбунок" и других проектов. Также состоялась защита российских и международных кинопроектов, открытых для совместного производства. Питчинг в этом году проходит в партнерстве с форумом When East Meets West (WMEW). Для участия в нем выбраны 17 российских и девять международных проектов из Франции, Италии, Германии, Греции, Сербии, Турции, Польши, Азербайджана.

На теме копродукции как одной из ключевых на KBE хочется остановиться подробнее. Так, организаторами объявлено, что девять международных кинопроектов смогут претендовать на господдержку Министерства культуры РФ. Они были отобраны из 60 заявок. И в итоге иностранные участники питчинга, которые привлекут российского партнера, смогут принять участие в конкурсе миноритарной копродукции Министерства культуры в третьем квартале 2021 года. Жюри по отбору международных проектов, нацеленных на миноритарное финансирование, возглавил глава международного копродукционного форума When East Meets West Алессандро Гропплеро.

"Я очень впечатлен результатами, мы получили более 60 заявок из 25 стран и выбрали в итоге девять проектов - они представляют разные жанры, их создавали режиссеры с разным бэкграундом, и при этом проекты уже имеют серьезное финансирование, что увеличивает их шансы на производство в ближайшем будущем. Важным фактором стало присутствие в составе отборочного комитета российских представителей индустрии, поскольку мы хотели включить именно те международные проекты, которые с наибольшей вероятностью могут заинтересовать потенциальных ко-продюсеров из России", - отметил Гропплеро.

Представим международные кинопроекты, которые вышли в финал:

Фильм "Большое ограбление трамвая", в числе продюсеров которого хорошо известный в России Милош Бикович, снимет режиссер Слободан Шиян. Делается проект такими странами, как Сербия, Словения, Хорватия, Черногория. Болгария, Чехия, Румыния. Картина рассказывает историю сербского режиссера, поэта и кинокритика Бошко Токина, который снял свой первый фильм и попал за это в тюрьму…

Лента "Я не умру от голода" производства Италии, Канады и Польши. Режиссер - Умберто Спинаццола, продюсер - Алессандро Борелли. Главный герой - Пьер, бывший шеф-повар с темным прошлым, теперь бездомный и вынужден подбирать еду на помойках. При этом ему приходится заново строить отношения со своей дочерью-подростком Анной, которая живет с ним после смерти ее матери, бывшей жены Пьера.

Третий проект - "Холодный как мрамор". Производство: Азербайджан и Франция. Режиссер - Асиф Рустамов. Продюсеры - Фариз Ахмадов и Гиойм де Сей. По сюжету Акбар, осужденный за убийство жены, выходит из тюрьмы спустя десять лет. Его сын Халид пытается узнать правду о смерти своей матери, но его попытки выяснить, что произошло, приводят к странным открытиям...

Картину "Отчужденные" производят в Германии. Режиссер - Аня Крайс. Продюсер - Анна Круглова. Это фантастический триллер о городе N., который переживает тяжелые времена: погряз в грехе и прелюбодеянии. Гинеколог Ангелина Кукушкина делает нелегальный аборт пациентке, которая утверждает, что в ее чреве - Антихрист. Ангелина уносит эмбрион домой...

Пятый участник питчинга - фильм "Гамбит", производит его Болгария и снимает режиссер Константин Боянов, продюсер - Катя Тричкова. Героиня этой криминальной драмы, 24-летняя Нина, становится свидетелем ночного ограбления в знаменитом Роттердамском музее Кюнстхале. Добычей грабителей становятся шесть шедевров общей стоимостью свыше 50 миллионов евро. Когда Нина понимает, кто стоит за преступлением, она решает вернуть то, что, по ее мнению, должно принадлежать ей…

Фильм "Наш отец" производят Сербия, Италия и Хорватия. Режиссер- Горан Станкович. Продюсер - Снежана ван Хоувелинген. Когда Дежан, страдающий наркозависимостью, приезжает на лечение в монастырь в сербской глубинке, харизматичный Отец Бранко берет его под свою опеку. Однако священник заходит слишком далеко в своих методах излечения.

Картину "Река" представляют Греция и Италия. Режиссер - Харис Рафтояннис. Продюсеры - Элени Коссифиду и Лука Кабриолу. Что для Макиса прогресс, для Марии - угроза. Автомобильная авария делает героев ближе. Однако, для того, чтобы они могли быть вместе, им придется многое преодолеть.

Польский проект называется "Больше". Режиссер - Барт Змуда. Продюсер - Пржемислав Микения. Это история женщины, страдающей психическим расстройством, которая идет на преступление ради того, чтобы найти денег на адвоката - тот должен помочь ее сыну избежать тюрьмы…

И, наконец, "Кроличья империя". Производство Турции. Режиссер Сейфеттин Токмак. Продюсер Зейнеп Корай. Фильм рассказывает историю 11-летнего Мусы, страдающего от жестокого и властного отца. Мальчик находит утешение в заботе о кроликах, которых он забирает после собачьих бегов - их туда поставляют в качестве приманки.