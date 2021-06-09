В связи с тем, что осенью 1939 г. к БССР были присоединены западнобелорусские земли, вопрос пограничного контроля имел важное значение для политического руководства республики. Ниже мы публикуем постановление белорусского ЦК от 22 апреля 1941 г. о поддержании пограничного режима в белорусских областях, граничащих с Латвийской и Литовской ССР (док. 1).

Одним из ключевых направлений мобилизационной политики местных властей была организация противовоздушной обороны и проведение сопутствующих мероприятий - подготовка бомбоубежищ и укрытий, светомаскировка предприятий и жилых домов, оповещение населения во время воздушной тревоги и т.д.

Весной 1941 г. органы НКВД провели комплексную проверку ПВО 14 крупнейших белорусских городов, итоги которой изложили в записке от 11 апреля, направленной в адрес первого секретаря ЦК КП(б)Б Пантелеймона Кондратьевича Пономаренко (1902-1984). Было признано, что большинство белорусских городов к противовоздушной обороне не подготовлены, убежищами обеспечены только 18 300 человек из общего количества населения этих городов в 1 млн 195 тыс. человек. Особенно слабо подготовлены в этом были такие важные центры, как столица республики Минск и областной центр Белосток, являвшийся "наиболее вероятным объектом воздушного нападения". На документе имелась резолюция Пономаренко: "Многое безусловно правильно. Надо послушать на ЦК и двинуть по серьезному дело. В[оенный] о[тдел] ЦК здесь тоже спит, а это основная работа"1.

Реагируя на подобные сигналы сверху, руководители обкомов и горкомов БССР приняли целый комплекс мер по организации местной противовоздушной обороны. К их числу относятся учения по светомаскировке и затемнению предприятий и учреждений Бреста 28-30 мая, итоги которых изложены в записке Брестского обкома от 2 июня (док. 3). Признано, что этому важному направлению по обороноспособности города не уделяется должного внимания. К этой же категории документов относится постановление Бобруйского горкома от 22 мая о подготовке убежищ города в случае налетов вражеской авиации (док. 2).

Тема организации групп и отрядов по уничтожению авиадесантов противника раскрывается в постановлении Барановичского обкома от 9 июня 1941 г. (док. 4).

Публикуемые документы хранятся в РГАСПИ, в описи документов местных партийных организаций "особая папка" (Ф. 17. Оп. 42). Данные материалы были рассекречены в 2010 г. в связи с 65-летним юбилеем Победы и ранее не публиковались. Отдельные документы этой описи до сих пор остаются на секретном хранении.

Документы воспроизводятся с сохранением стилистических особенностей источников, с соблюдением общепринятых правил орфографии и пунктуации. Выявленные опечатки исправлены и не оговариваются.

Отряд партизан отправляется на боевое задание. Сентябрь 1941 г. Фото: РИА Новости

№ 1 Постановление ЦК КП(б)Б "О нарушении зоны пограничного заграждения"

21 апреля 1941 г.

ЦК КП(б) Белоруссии неоднократно предупреждал партийные и советские органы о необходимости поддержания строжайшего режима в зонах заграждения и решительной борьбы с нарушителями границы. Однако многие руководящие работники районов, расположенных на границе с западными областями БССР и Латвийской ССР, не только не помогают погранвойскам, а наоборот, потворствуют всякого рода нарушениям и берут под свою защиту нарушителей, а ряд ответственных работников партийных и советских организаций, наркоматов и учреждений сами нарушают установленный порядок в зоне заграждений и протаскивают контрабандным путем разные товары из Литовской и Латвийской ССР.

В целях искоренения подробных явлений ЦК КП(б) Белоруссии постановляет:

1. Поручить наркому внутренних дел БССР т. Матвееву арестовывать и предавать суду нарушителей зон заграждения и лиц, протаскивающих контрабандным путем разные товары из Литовской и Латвийской ССР, независимо от их служебного положения.

2. Поручить Прокурору БССР т. Ветрову и Наркомюсту т. Подуто немедленно судить нарушителей зон заграждения и лиц, способствующих нарушению установленного режима.

3. Поручить Минскому, Витебскому, Полесскому обкомам КП(б)Б и райкомам КП(б)Б, находящихся на границе с западными областями БССР и Латвийской ССР, разъяснить колхозникам и населению городов о необходимости соблюдения установленного режима в зонах заграждения и оказания помощи погранвойскам в задержании нарушителей.

Секретарь ЦК КП(б) Белоруссии

Пономаренко

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 42. Д. 360. Л. 3. Типографский текст. Подпись П.К. Пономаренко - факсимиле.

Кадр из фильма "Брестская крепость". 2010 г.

№ 2. Протокол N 82 заседания Бюро Бобруйского горкома КП(б)Б

22 мая 1941 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Бюро т.т. Шелков, Рогинский, Соколов, Залогин, Карпенко, Гельфанд, Гринштейн

СЛУШАЛИ:

О мероприятиях МПВО по городу (информирует т. Шелков, докладывает т. Шибря)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В соответствии с решением ЦК КП(б)Б обязать Горисполком тов. Соколова выявленные полуподвальные помещения пригодные под укрытия 2 категории, очистить к 1 июня 1941 г. с полным приспособлением таковых под убежища 2 категории средствами владельцев и арендаторов к 1 октября 1941 года, предусмотреть меры сохранности имущества освобождающегося из подвальных помещений.

2. Штабу МПВО т. Шибря до 1 июня с.г. закончить приписку населения к убежищам 2 категории.

3. Обязать штаб МПВО т. Шибря, Горкомхоз т. Черникова произвести трассировку и проведение всех подготовительных мероприятий по отрывке полевых укрытий, щелей, работу закончить к 15 июня 1941 г. с расчетом, обеспечивающим укрытие всего населения. Организовать при каждом домоуправлении оборудование образцовых-показных щелей.

4. Руководителям предприятий, учреждений и артелей обеспечить укрытием рабочих и служащих своих предприятий, окончив проведение всех мероприятий ПВО объекта к 15 июня 1941 г. Все работы производить средствами предприятий и учреждений.

5. Предложить т. Волчку немедленно приступить к окончанию ГУ кинотеатр "Товарищ", окончив строительство такового к 5 июня с.г. Тов. Шамко к 28 мая обеспечить строительство мотором, центробежным насосом и необходимыми средствами. Предупредить т. Шамко, что если строительство ГУ не будет обеспечено материалами и средствами в указанные сроки, то он будет привлечен к строгой ответственности.

6. Довести до сведения облисполкома, что финансирование окончания строительства ГУ задерживается областным отделением Коммунбанка и Управлением кинофикации.

7. Довести до сведения ЦК КП(б)Б, что постановление Бюро ЦК от 6 мая с.г. Наркомпросом БССР не выполняется. Окончание строительства ГУ по 30 средней школе не обеспечивается необходимыми строительными материалами (800 кг жести, 70 м резины, 150 м внутреннего и 400 м наружного электропровода).

8. Просить СНК БССР выделить комиссию на предмет определения пригодности для эксплуатации ГУ 29 средней школы.

9. Принять к сведению заявление председателя горисполкома тов. Соколова, что ГУ дома Горсовета № 1 будет полностью окончено к 10 июня с.г.

10. В части практического осуществления централизованного управления светомаскировки, оповещения и связи в городе, поручить т.т. Стуку, Рубинчику, Клебанову и Шибря принять все меры к введению такового до 15 июня с.г.

11. Военному Отделу ГК КП(б)Б повседневно проверять выполнение данного решения Бюро ГК КП(б)Б. Заслушать ответственных исполнителей проводимых мероприятий 15 июня 1941 г. на Бюро ГК КП(б)Б о выполнении настоящего решения.

Секретарь Бобруйского горкома КП(б)Б

Шелков

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 42. Д. 361. Л. 62-63. Подлинник. Машинописный текст. Подпись - автограф.

И. Тоидзе. Родина-мать зовет! Агитационный плакат. 1941 г. Фото: РИА Новости

№ 3 Постановление Бюро Брестского обкома КП(б)Б "Об итогах проведенных учений по светомаскировке в городе Бресте 28 - 30 мая 1941 года"

2 июня 1941 г.

Проведенные учения по светомаскировке показали, что г. Брест к принятию режима светомаскировки не готов. Результаты светомаскировки неудовлетворительные.

Основными причинами неготовности города к принятию и осуществлению режима светомаскировки являются: безответственное отношение к этому важнейшему мероприятию отдельных руководителей учреждений и предприятий, как то: железнодорожного узла, мельницы № 5, горжилуправления, ремесленного училища № 11, облпотребсоюза, воинских частей (северный городок, штаб корпуса ДКА2, штаб 6-й дивизии и пограничный отряд), ресторана № 5, Гортеатра, обкома КСМ3, кинотеатра КИМ4, 3-й горбольницы и зубоврачебной лечебницы. Руководители этих учреждений и предприятий нарушили режим светомаскировки, не приняли мер к затемнению своих объектов, несмотря на неоднократные предупреждения работниками милиции и штаба МПВО5. За грубое нарушение режима светомаскировки органы милиции вынуждены были выключить от электросети 69 квартир и учреждений и составить 42 административных протокола.

Бюро обкома КП(б)Б считает такое отношение к проводимым мероприятиям по светомаскировке со стороны отдельных руководителей предприятий и учреждений прямым невыполнением указаний партии и правительства об укреплении обороноспособности нашей страны.

Бюро обкома КП(б)Б - постановляет:

1. Предложить Брестскому горкому КП(б)Б и первичным партийным организациям обсудить на Бюро ГК КП(б)Б и партсобраниях итоги проведенной светомаскировки в г. Бресте и лиц, нарушивших режим светомаскировки, привлечь к партийной и судебной ответственности.

2. Просить военный Совет IV Армии привлечь к ответственности командование отд[ельных] в/ч и военнослужащих, нарушивших режим светомаскировки, а также принять решительные меры к обеспечению режима светомаскировки в воинских частях и квартирах военнослужащих.

3. Обязать руководителей предприятий и учреждений в 10-дневный срок подготовить объекты, здания к светомаскировке, с таким расчетом, чтобы по сигналу "воздушная тревога" можно было немедленно произвести затемнение, не прерывая нормальной работы предприятия или учреждения.

4. Бюро обкома КП(б)Б предупреждает всех руководителей предприятий и учреждений, что за нарушение режима светомаскировки в дальнейшем будут приниматься решительные меры партийного и административного воздействия.

5. Обязать ГК и РК КП(б)Б систематически проводить полит-массовую работу среди населения, направленную на обеспечение выполнения режима светомаскировки. Обратить особое внимание на проведение массово-разъяснительной работы среди шоферского состава.

6. В дальнейшем проводить светомаскировку не реже 1 раза в месяц. Одновременно по всей области начинать светомаскировку только по сигналу "воздушная тревога".

7. Для обеспечения проводимых мероприятий по светомаскировке просить Госплан СССР ускорить отгрузку 8 тонн занаряженной для города Бреста светонепроницаемой бумаги.

Секретарь Брестского обкома КП(б)Б

М. Тупицын6

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 42. Д. 360. Л. 114-116.

Подлинник. Машинописный текст.

Секретарь Брестского обкома КП(б)Б М.Н. Тупицын (1906-1993).

№ 4 Постановление Бюро Барановичского обкома КП(б)Б "Об организации постоянных групп и отрядов по уничтожению авиадесантов противника"

9 июня 1941 г.

Придавая исключительное значение подготовке населения к обороне важнейших объектов, организации широкой сети групп и отрядов по уничтожению авиадесантных групп противника, Бюро Обкома КП(б) Б[елоруссии] постановляет:

1. Предложить областному совету Осоавиахима7 создать и обучить из числа членов Осоавиахима и местного населения постоянные группы и отряды по уничтожению авиадесантов противника и охране объектов, имеющих важное государственное и оборонное значение во всех городах и районах области. Подобрать для групп и отрядов руководящий состав и организовать его подготовку.

2. Предложить райкомам КП(б)Б оказать практическую помощь осоавиахимовским организациям в развертывании массово-политической работы среди населения и организации обучения групп и отрядов по уничтожению авиадесантов противника.

3. Обязать исполком облсовета депутатов трудящихся, Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся и комсомольские организации оказывать постоянную помощь осоавиахимовским организациям в создании и обучении постоянно действующих групп и отрядов.

4. Бюро обкома КП(б)Б считает необходимым провести учения по уничтожению авиадесантов противника и охране государственных объектов во всех городах и районах области до 15 октября.

5. Опытные учения провести в июле месяце в гг. Барановичи и Лида. Утвердить главными руководителями учений: в г. Барановичи - капитана тов. Анисимова, в г. Лида - капитана тов. Юланова. Поручить Барановичскому и Лидскому горкомам и Лидскому райкому КП(б)Б разработать практические мероприятия по подготовке и проведению учений.

6. Поручить председателю облсовета Осоавиахима тов. Юланову разработать примерную схему организации и проведению учений на тему: "Уничтожение авиадесантов противника и охраны государственных объектов" для всех районов области до 15 июня 1941 года.

Секретарь Барановичского обкома КП(б)Б

Савалов8

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 42. Д. 360. Л. 88-89. Подлинник. Машинописный текст. Подпись - автограф.

Публикацию подготовили заместитель начальника отдела использования документов РГАСПИ, кандидат исторических наук Александр ЛУКАШИН и преподаватель факультета глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова Елена ЛУКАШИНА.

1. Докладная записка НКВД СССР секретарю ЦК КП(б) Белоруссии П.К. Пономаренко от 11 апреля 1941 г. о недостатках противовоздушной обороны городов БССР. См.: Накануне. Западный особый военный округ (конец 1939 г. - 1941 г.): Док. и материалы / Отв. сост. В.В. Скалабан, Н.С. Тархова. Минск: НАРБ, 2007. С. 349-350.

2. ДКА - Действующая Красная Армия.

3. КСМ - Комитет социалистической молодежи.

4. КИМ - Коммунистический интернационал молодежи.

5. МПВО - местная противовоздушная оборона.

6. Тупицын Михаил Николаевич (1906-1993) - 1-й секретарь Брестcкого обкома КП(б)Б в 1940-1946 гг.

7. Осоавиахим - Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству.