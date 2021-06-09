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09.06.2021 07:00
Рубрика: Общество

Эксперт назвал ошибку, которая "убивает" ноутбук

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пандемия коронавирусной инфекции привела к тому, что многие россияне начали работать со своими ноутбуками практически в любом месте, в том числе на пляже. Однако это очень плохая практика с точки зрения сохранности устройства, рассказал IТ-эксперт Дмитрий Рябинин.

Фото: Алексей Петров
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"Грязь и песок легко могут попасть в крупные отверстия ноутбука, - пояснил эксперт в эфире радио Sputnik. - Если вовремя их не убрать, то это может привести к перегреву устройства под прямыми солнечными лучами. Однако не стоит при этом чистить девайс с помощью иглы, зубочистки или продувать его феном. Все это чревато повреждением контактов".

Подобные эксперименты только сделают предстоящий ремонт ноутбука еще дороже, отметил Рябинин. Для самостоятельного избавления от песка, забившегося в гаджет, он посоветовал купить в специализированном магазине баллон сжатого воздуха для очистки техники. "Надо держать ноутбук под углом в 75 градусов и продуть клавиатуру сжатым воздухом", - пояснил специалист.

Ранее эксперты оценили необходимость выключения ноутбука. С технической точки зрения специалисты рекомендуют хотя бы иногда перезагружать и выключать свой ноутбук. "Как и любая другая техника, он имеет свой ресурс, и не закрывая файлы, пользователь постоянно грузит оперативную память", - пояснил Сергей Бодров, менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества. К тому же "режим сна" негативно сказывается на работе SSD-накопителя - при таком подходе он изнашивается быстрее.

Общество Digital Гаджеты

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