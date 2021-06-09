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09.06.2021 08:25
Рубрика: Общество

Эксперты назвали ранние симптомы надвигающего "упадка мозга"

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты Национального института США по проблемам старения назвали первые признаки, указывающие на развитие болезни Альцгеймера. Выявленное на ранней стадии заболевание позволит страдающим от недуга людям принять меры для тренировки памяти и решить социальные проблемы.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Экспертами выявлены три основных индикатора, предупреждающие о приближающемся "упадке мозга". Это потеря памяти, спутанность сознания, а также возникающие трудности при выполнении рутинных или повседневных дел.

"Потеря памяти, которая нарушает повседневную жизнь, может быть симптомом болезни Альцгеймера или другого слабоумия", - цитирует специалистов Daily Express.

Люди с таким заболеванием не помнят недавно полученную информацию, не запоминают имена, дни недели и даты. При этом не страдающим болезнью Альцгеймера, впоследствии удается вспомнить забытую информацию.

Пациенты с болезнью Альцгеймера часто испытывают трудности с рутинными задачами, которые они выполняли в течение длительного времени. Например, они могут забыть маршрут к месту назначения, по которому ездили в течении нескольких лет.

Хотя лекарств от болезни Альцгеймера не существует, но ряд врачей считает, что "тренировки" мозга могут помочь бороться со старческой деменцией. Ведь любая мыслительная деятельность активирует мозг и укрепляет связь между нейронами, и поэтому нужно давать мозгу работу в любом возрасте и особенно - в старшем. Одним из таких упражнений является - изучение иностранных языков.

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