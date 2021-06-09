Эксперты предрекают бум китайского автопрома на российском рынке

Апрель этого года для российского авторынка оказался более чем успешным: объем реализации легковых и легких коммерческих автомобилей подпрыгнул почти в 4 раза.

Продажи с начала года подросли практически на четверть. По статистике комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), топ-10 самых популярных в РФ марок замкнул Haval (в апреле продана 3001 единица, рост в 7,1 раза. По итогам 4 месяцев рост в 2 с лишним раза). Следом в рейтинге (11-е место) расположился бренд Chery, проигравший земляку в продажах 21 штуку, но обогнавший в динамике роста - аж 1263 процента по итогам апреля и 483 процента с начала года. Неплохую прибавку продемонстрировали и другие китайские марки, за исключением Zotye.

О тенденции "китаизации" российского авторынка гендиректор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков говорил еще в ноябре прошлого года на онлайн-конференции Autostat Analytic Day-2020. И привел такие данные: если в 2010 году представители автопрома Поднебесной составляли 1,8 процента нашего автопарка, то в 2020-м уже 3,5 процента. При этом из 7 брендов, продемонстрировавших в "пандемийном" году рост продаж, пятеро "родом" из КНР. "Китайские бренды здорово прибавили, - сообщил Сергей Целиков. - Не удивлюсь, если в ближайшие 2-3 года китайцы войдут в топ-10 нашего рынка". А это случилось уже через полгода!

По мнению эксперта, спрос на машины из Поднебесной растет с каждым годом, расширяются их модельные ряды, увеличивается количество дилеров китайских марок. Почему российские потребители стали чаще отдавать предпочтение продукции китайского автопрома и каковы дальнейшие перспективы китайских машин в нашей стране? С этим вопросом "Автостат" обратился к автоэкспертам и дилерам.

По мнению Романа Слуцкого, гендиректора ГК "Аларм-Моторс", есть несколько причин для столь резкого роста интереса российского потребителя к автомобилям ведущих китайских брендов. Во-первых, последние 10 лет китайские автозаводы совершили огромный прорыв в качестве и дизайне своих автомобилей. Эти автомобили создаются опытнейшими инженерами и дизайнерами мирового уровня с целью завоевания международных рынков. Во-вторых, китайским компаниям удалось довольно успешно собрать профессиональные команды менеджмента для дистрибуции на российском рынке и реформировать свои дилерские сети. И, наконец, в-третьих, активный рост продаж у китайских брендов обусловлен сложившейся в последнее время конъюнктурой на авторынке России, а именно высоким уровнем спроса, который в полной мере не смогли обеспечить предложением корейские и японские концерны.

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Но в долгосрочной перспективе лидерство на российском рынке может обеспечить только производство автомобилей в нашей стране. С этой точки зрения, вероятно, Haval уже в этом году сможет "убежать" от своих брендов-соотечественников. В Китае есть еще целый ряд мощнейших автопромышленных холдингов, но выход на международные высококонкурентные рынки - не самая простая задача даже для крупных китайских компаний.

"В этом году, по моим прогнозам, бренды из Китая смогут достичь 7-, а может, и 8-процентной доли на рынке. Их совокупный объем продаж должен в этом году приблизиться к 100 тысячам автомобилей. При этом в перспективе ближайших нескольких лет легко проглядываются цифры в 150 тысяч штук и доля в 10 процентов", - считает Роман Слуцкий.

Игорь Моржаретто, шеф-редактор радио "Автодор": Китайские марки стали лидерами по расширению дилерских сетей в России. Исследование "Автостата" показало, что среди преимуществ работы с марками из КНР - отсутствие бюрократии в китайских компаниях (41,7 процента опрошенных), регулярное обновление модельного ряда и гибкая ценовая политика (по 33 процента опрошенных). Среди недостатков на первое место дилеры поставили маленький объем федеральной рекламы (более 65 процентов участников). Сохранились еще проблемы со своевременными поставками запчастей (40 процентов респондентов). Больше всего дилерам нравится, как складываются отношения с марками Haval, Chery, Geely

Шеф-редактор радио "Автодор" Игорь Моржаретто сообщил, что 10-15 лет назад многие китайские компании приходили на наш рынок формально, поскольку государственная концепция развития автопрома требует от любого завода иметь экспортные перспективы. А сейчас ситуация принципиально изменилась: продажи в КНР то растут, то сокращаются, и вопрос выхода на внешние рынки на самом деле - вопрос выживания. Российский рынок считается самым перспективным, потенциально продажи автомобилей здесь могут вырасти в 2 раза и достигнуть 3,5 и более миллиона штук в год. Поэтому в лучшем положении оказались "ветераны", давно и плотно осевшие в РФ, - Haval (раньше мы знали его под брендом Great Wall), Chery, Geely (собирают на СП в Беларуси), Changan, FAW.

"Как мне кажется, у всех китайских компаний из "большой четверки" (Haval, Chery, Geely, Changan) есть свой потенциал, и довольно серьезный. Причем пока перспективы лучше у Haval и Geely, у которых уже есть локальное производство. Активно ищет местную сборочную площадку и Chery. Все они готовятся выводить на наш рынок машины и под своими суббрендами. Так что нам предстоит стать свидетелями нешуточной конкурентной борьбы китайских марок на нашем рынке. В выигрыше, надеюсь, будут наши покупатели", - говорит Игорь Моржаретто.

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Какие еще китайские автопроизводители могут "выстрелить" на нашем рынке, эксперт сказать пока затрудняется. На внутреннем китайском рынке активно работают еще несколько интересных брендов. Так что, возможно, через некоторое время в России вновь активизируются крупные игроки, которые по каким-то причинам сейчас у нас не слишком активны: FAW, Dongfeng и Lifan.

"За последние два года модельный ряд китайских автомобилей на российском рынке кардинально изменился, - считает директор "Автостата" Сергей Целиков. - Качество и потребительские свойства "китайцев" фактически стали близки к уровню "корейцев", "японцев", "европейцев". В России четко вырисовалась тройка лидеров - Chery, Geely, Haval. Эти бренды периодически меняются местами в гонке за "желтую майку лидера", но все показывают хорошую динамику и имеют примерно равные шансы на успех".

По мнению эксперта, регулярно тестирующего автомобили различных марок, модельный ряд Geely наиболее "европеизирован". Благодаря кооперации с Volvo автомобили Geely Coolray и Geely Tugella реально могут поспорить со многими азиатскими и европейскими конкурентами. А на подходе новые Atlas Pro и KX11. Потенциал очень большой. Тем более сборка налажена в общей таможенной зоне - в Беларуси. Успех Chery, считает Сергей Целиков, обусловлен неким грамотным балансом различных характеристик. Все автомобили новой модельной линейки (Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro, CHERYEXEED TXL и остальные) красивы внешне и приятны внутри. У них не выдающиеся, но довольно ровные динамические характеристики, очень богатое оснащение, хорошее качество материалов и разумная рыночная цена.

Российский завод бренда HAVAL был открыт 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка "Узловая" Тульской области.

А вот Haval, уверен глава "Автостата", берет размерами, дизайном, оснащением, ценой. Полноценный сборочный конвейер в России, локализация и соответствующие льготы позволяют расширять производство и наращивать объемы продаж. У бренда есть планы стать № 1 на российском рынке кроссоверов. А для этого надо продавать около 100 тысяч автомобилей в год.

В дальнейшей же перспективе наиболее интересным эксперту видится выход на наш рынок китайских производителей электромобилей.

Cборочная линия автобусов автономного вождения Chery Wanda в Гуйяне, провинция Гуйчжоу, Китай. Автозавод в Гуйяне производит общественный транспорт и реализует уникальную программу создания беспилотных или автономных ТС. Техника «без водителя» спроектирована таким образом, чтобы она могла адаптироваться к разным дорожным, погодным и прочим условиям в «подвижной» городской среде. Как заявили представители завода, в Гуйчжоу в основном холмистый ландшафт, на дорогах много тоннелей и эстакад. Поэтому использование беспилотных машин является сложной задачей. Но применение инновационной техники еще в перспективе, а компьютеризация и технологии «умного» вождения могут пригодиться общественному транспорту уже сейчас. Фото: EPA

Прямая речь

Сергей Целиков, директор аналитического агентства "Автостат":

- В перспективе 3-5 лет китайские бренды будут стабильно увеличивать суммарную долю на российском рынке по 1-2 процента в год. Могли бы и быстрее, но в головах большинства россиян китайские автомобили пока ассоциируются с невысоким качеством, ненадежностью и недолговечностью. Главная задача китайцев - сломать этот стереотип и на практике доказать обратное.

Роман Слуцкий, генеральный директор ГК "Аларм-Моторс":

- Китайские бренды уже сегодня могут абсолютно на равных конкурировать с Кореей и Японией. Для знака "равно" осталось одно очень важное дело - последовательно завоевывать сердца потребителей, формируя образ современного и надежного автомобиля. Это большая работа, которую не пройти за один год. Именно поэтому на сегодня автомобили ведущих китайских брендов стоят на 10-15 процентов меньше, чем их корейские "аналоги".