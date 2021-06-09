Генсек ОДКБ заявил о сбоях в механизмах европейской безопасности

Сбои в механизмах безопасности, которые обеспечивали Европе 75 лет прочного мира, констатировал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, давая оценку ситуации на евразийском пространстве. На это тревожное обстоятельство он заострил внимание своих коллег, выступая по видеосвязи на ежегодном Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Демонтаж Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и запуск процедуры денонсации Договора по открытому небу, заявил Зась, слова которого приводит пресс-секретарь организации, "еще в большей степени ведут к эрозии сложившейся системы контроля над вооружениями".

Он напомнил, что в декларации, которая была принята на сессии Совета коллективной безопасности, в специальном заявлении министров иностранных дел от 1 декабря 2020 года государства - члены ОДКБ выразили поддержку призыву генерального секретаря ООН о немедленном и глобальном прекращении огня во всех уголках мира в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Однако, констатировал Зась, "к имеющемуся перечню вызовов и угроз добавились задачи обеспечения биобезопасности. Несмотря на определенные успехи в борьбе с пандемией коронавируса, вызванные ею экономические, социальные, демографические последствия негативно влияют на динамичное развитие значительного числа стран, осложняют перспективы обеспечения прочной стабильности". Тем не менее, он выразил уверенность, что "новые вызовы современности и борьба с ними станут, в конечном счете, объединительным мотивом в регионе ОБСЕ".

В этой связи он напомнил о выводах, сделанных на недавних заседаний уставных органов ОДКБ, состоявшихся под председательством Таджикистана. Его участники вынуждены были тогда признать, что существенных сдвигов в сфере глобальной и региональной безопасности пока не достигнуто. "Продление в начале года действия Договора СНВ-3 осталось весьма значимым, но все же единичным положительным эпизодом общей напряженной картины", - сказал Станислав Зась.

Он обратил внимание и на прирост ряда военно-политических угроз в Восточно-Европейском регионе зоны коллективной ответственности ОДКБ. "В непосредственной близости от границ государств организации продолжается размещение элементов стратегической системы ПРО, осуществляется дополнительное развертывание войсковых группировок", - указал генеральный секретарь.

Давая оценку росту напряженности в различных регионах планеты, Зась заверил, что ОДКБ будет и впредь наращивать свое участие в глобальных усилиях по обеспечению мира и безопасности. Последовательно выступать за урегулирование международных и региональных конфликтов исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами в рамках признанных переговорных форматов, исходя из принципов и норм международного права без избирательного подхода.

В Форуме ОБСЕ также приняли участие постпреды при ОДКБ из Армении и России, делегации Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.