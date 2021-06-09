Госдума ужесточила уголовное наказание за "пьяное вождение"

По нынешним законам за повторное нарушение грозит штраф в 200-300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок от одного до двух лет. Законопроект увеличивает уголовные штрафы до 300-500 тыс. рублей, при этом лишить свободы благодаря его принятию смогут на два-три года. Вместо штрафа могут потребовать зарплату или доход нарушителя за период до трех лет, а сейчас это доход за два года. А обычные в таких случаях обязательные работы назначать больше не будут, ведь это, по мнению депутатов, создает у любителей выпить уверенность в том, что такие правонарушения незначительны.

Как отметил депутат Госдумы от "Единой России" Зариф Байгускаров, закон предусматривает, что, если человек попался за рулем в пьяном виде и повторно сел за руль, это уже ясно: данный гражданин "очень опасен для нашего общества".

"Поэтому он должен быть жестко наказан за повторное нарушение. В отношении него предусматривается лишение свободы до трех лет. Я думаю, это так и должно быть", - заявил парламентарий, представляя документ на пленарном заседании.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что таких водителей нельзя пускать за руль. В комментарии журналистам политик напомнил, что ранее Госдума уже усилила наказание за ДТП, совершенные в пьяном виде. Он выразил надежду, что "все эти шаги уменьшат аварии на дорогах и количество жертв".

Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев пояснил, что проект касается граждан, которые уже имели уголовную либо административную ответственность за правонарушения, связанные с пьяным вождением. Нередко, отметил депутат, они продолжают прежнюю практику и вновь попадаются. По статистке, до 30% "пьяных" водителей ранее уже садились за руль в нетрезвом виде. "Ужесточение ответственности здесь - это последовательная позиция Госдумы", - уверен Исаев.