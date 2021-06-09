Китай шесть лет подряд занимает первое место в мире по объемам продаж автомобилей на новых источниках энергии (New Energy Vehicle, NEV), свидетельствуют данные министерства промышленности и информатизации КНР.

Эксперты отмечают, что льготная политика, научно-технические инновации автопроизводителей, высокая степень открытости и сотрудничество придают мощный стимул развитию этой индустрии.

Благодаря появлению новых моделей объемы продаж резко подскочили - на 40 процентов. Вот что рассказывают рядовые потребители: "Я интересуюсь электромобилями в ценовом диапазоне от 180-190 до 500-600 тысяч юаней. Особое внимание уделяю отечественным маркам". Другой автовладелец готов поменять свою машину А-класса на B-класс по цене 200-300 тысяч юаней.

Министр промышленности и информатизации КНР Сяо Яцин отметил, что общее число реализованных электромобилей превысило 5,5 миллиона. В 2020 году объемы продаж выросли на 10,9 процента.

В Китае активно стимулируется развитие индустрии и распространение автомобилей на новых источниках энергии. Так, недавно в Шанхае вступили в силу новые правила, поощряющие горожан приобретать транспортные средства NEV. В соответствии с новыми правилами жители мегаполиса могут подать заявку на бесплатное получение специальных номерных знаков для электромобилей. Главным условием для получения является гарантия того, что такое транспортное средство будет использовано исключительно в некоммерческих целях.

Стремясь расширить использование автомобилей на новых источниках энергии, Шанхай заменяет уже существующие общественные зарядные колонки для электромобилей современными устройствами с большей скоростью подзарядки. Город поставил цель довести количество зарядных колонок для NEV до 10 тысяч. Как ожидается, к 2025 году в городе будет выпущено более 10 тысяч автомобилей на топливных элементах и открыто около 70 зарядных станций.

Фото: Медиакорпорация Китая

Развитие автомобилей на новых источниках энергии - это приоритетное направление трансформации экономического развития и "зеленого" развития глобальной автопромышленности, пояснил глава аналитического информационного отдела Ассоциации автопроизводителей Китая Чэнь Шихуа. В Китае было принято более 60 льготных мер для поощрения развития этого сектора и научно-технических инноваций предприятий. "Не секрет, что Китай раньше других стран осознал значение развития индустрии электрокаров и оказал поддержку их продвижению на отечественном рынке. В 2020 году Госсовет КНР опубликовал "План развития автомобилестроения на новых источниках энергии (2021-2035 гг.)", который укрепил уверенность автопредприятий в хороших перспективах развития сектора. Вместе с этим автопроизводители разработали и представили многие новинки, которые отвечают требованиям потребителей", - рассказал Чэнь Шихуа.

Эксперт назвал развитие электрокаров глобальным трендом: Германия, Великобритания, США, Япония и другие страны уделяют все более пристальное внимание распространению электромобилей. Это общая тенденция для всех развитых и активно развивающихся государств.

По данным компании SAIC Motor, ведущего китайского автопроизводителя, базирующегося в Шанхае, в 2020 году продажи автомобилей на новых источниках энергии достигли 320 тысяч единиц, рост в годовом исчислении составил 77,8 процента. 18 января 2021 года американский производитель электромобилей Tesla запустил продажи своих автомобилей Model Y, которые производятся на заводе в Шанхае.

"Tesla - это очень характерный и яркий пример, - подчеркнул Чэнь Шихуа. - После того как открылся мегазавод в Шанхае, цена на электромобили значительно упала. Покупатели получили реальную выгоду. Мы приветствуем на рынке иностранные компании и в то же время поощряем выход на зарубежный рынок китайских компаний. Ведь сотрудничество - это основа взаимной выгоды".