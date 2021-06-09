Кудрин: России придется конвертировать около 40 млрд долларов из ФНБ

России нужно будет конвертировать примерно 40 миллиардов долларов из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках отказа от долларовых активов. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в разговоре с ТАСС.

По его словам, это довольно небольшой объем валюты. От нее будет легко отказаться и заменить другими активами. "В этом смысле перекладывание в другие валюты является совершенно не снижающей качества наших активов и резервов операцией".

Кудрин также назвал причины отказа от доллара. "Существуют санкционные риски и опасность затруднения операций с этими активами для России в случае, если будут какие-то системные модели расчетов ограничиваться. В этом смысле это вынужденная мера страховки", - отметил он.