Кудрин оценил решение отказаться от доллара в ФНБ

Решение отказаться от долларовых активов в Фонде национального благосостояния (ФНБ) является вынужденным. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах ПМЭФ.

"Это не меняет систему оборота долларов в России, это не меняет систему обменников или желание людей хранить этот доллар. Это вопрос просто в каких активах зарубежных лучше хранить", - отметил Кудрин, которого цитирует РИА Новости.

Говоря о причинах отказа от доллара, глава Счетной палаты напомнил о ситуации в экономике. "Конечно, с учетом санкций и опасений ухудшения расчетов в долларах, которые контролируются уполномоченным ФРС американскими банками, это скорее шаг осторожности", - пояснил он.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ФНБ полностью избавится от долларовых активов в течение месяца. Сейчас их доля в фонде составляет 35%.

По словам главы Минфина, после изменений структура фонда будет выглядеть следующим образом: 40% - в евро, 30% - в китайских юанях, 20% - в золоте, по 5% - в фунтах стерлингов и японских йенах.