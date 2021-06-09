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09.06.2021 10:27
Рубрика: Общество

Минпросвещения: Все данные в цифровом портфолио школьника будут защищены

Текст: Мария Агранович
Проект цифрового портфолио школьника находится в стадии проработки и активно обсуждается специалистами Министерства просвещения и Минцифры. Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения, цифровое портфолио упростит процесс поступления в вузы и поможет с выбором дальнейшей образовательной траектории.

"Так называемая "копилка достижений" школьников в цифровом виде по аналогии с цифровыми профилями других сфер может облегчить и автоматизировать многие процессы в сфере образования, - прокомментировали в ведомстве. - Подобные сервисы существуют давно, востребованы родительским сообществом, однако разрознены и не предоставляют возможность свести все в целостную единую картину успехов ребенка".

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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В связи с этим сейчас обсуждается создание подобного сервиса федерального уровня с широким набором удобных функций и, что важно, с соответствующей защитой данных.

"Любые данные в портфолио должны быть верифицированы, размещены исключительно с согласия ребенка и семьи, доступны только определенному количеству организаций, например, вузам, - подчеркнули в Минпросвещения. - При этом вся информация, попадающая в федеральную базу, должна быть деперсонифицирована. Вопросы защиты данных здесь первостепенны".

Напомним, проект цифрового портфолио уже обсуждался в экспертном сообществе, но до сих пор не было возможностей технической реализации. Сейчас это часть развития цифровой образовательной среды в рамках нацпроекта "Образование".

Общество Образование Правительство Минпросвещения Реформа образования

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