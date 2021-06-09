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09.06.2021 11:01
Рубрика: Легковые авто

Mitsubishi возродит имя Airtrack для нового кроссовера. Первые фото

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба GAC Mitsubishi Motors. Фото: Пресс-служба GAC Mitsubishi Motors.
Фото: Пресс-служба GAC Mitsubishi Motors.

В линейку Mitsubishi возвращается модель Airtrack. Когда-то так назывался Outlander первой генерации в Японии, а теперь Airtrack - электрический кроссовер.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
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Изображениями новинки поделилось совместное предприятие GAC Mitsubishi Motors, которое и будет выпускать новый Airtrack. Судя по внешности, нового в нём - только шильдики Mitsubishi, а всё остальное - GAC Aion V. Габариты последнего следующие: длина - 4586 мм, ширина - 1920 мм, высота - 1728 мм, размер колёсной базы - 2830 мм.

Технически Airtrack будет повторять Aion V, который оснащается единственным электродвигателем на задней оси мощностью 184 л.с. и крутящим моментом 350 Нм.

На одной зарядке "китаец" может проехать 600 км по китайской методике замеров, а, значит, что реальный пробег составляет примерно 400-430 км. Также у Aion V есть версии с меньшей автономностью - с запасом хода до 360 км.

Премьера Mitsubishi Airtrack с большой долей вероятности состоится 12 июня на автосалоне в Чунцине. Перспективы получения новинкой статуса международной модели крайне малы.

Фото: Пресс-служба GAC Mitsubishi Motors.
Фото: Пресс-служба GAC Mitsubishi Motors.
#Mitsubishi