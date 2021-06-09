Названа самая востребованная в России новая профессия

Специальность врача телемедицины стала самой востребованной из новых профессий. По данным аналитиков, спрос на специалистов в этой отрасли во время пандемии вырос в пять раз.

На рыке им предлагают зарплату до 130 тысяч рублей, сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Зарплата.ру. В качестве общемирового тренда эксперты отметили востребованность специалистов в области экологии (доход от 60 тысяч рублей).

Среди перспективных профессий будущего выделяются специалисты навигации и строительства в условиях Арктики (до 160 тысяч рублей) и робототехники (до 90 тысяч рублей).

Ранее стали известны результаты опроса, согласно которому среднестатистический россиянин готов работать без отпуска за зарплату в 413,6 тысячи рублей в месяц. При этом запросы москвичей оказались ниже, чем в среднем по стране - 405,1 тысячи рублей.