Новый Opel Grandland намекнул на революцию в сегменте кроссоверов

Opel рассекретил обновлённый Grandland - кроссовер обзавелся фирменной "маской" Vizor и пакетом технологичных опций, которых у конкурентов пока нет.

Grandland получил фирменный элемент оформления передней части Opel Vizor - его в компании сравнивают со стеклом мотошлема, под которым объединены решётка радиатора и фары. На оптике делают особый акцент - она уникальна для сегмента.

Адаптивные "пиксельные" фары IntelliLux LED - матричные и состоят из 168 светодиодных элементов, по 84 в каждой фаре. Они умеют подсвечивать повороты, автоматически отсекать световой поток, способный ослепить водителя встречной машины.

Также Grandland обзавёлся системой ночного видения, которая работает на основе данных с ИК-камеры - она распознаёт объекты в темноте на расстоянии до ста метров.

В салоне основное изменение - Opel Pure Panel: цифровой кокпит, объединяющий два экрана и позволивший сократить количество физических кнопок. Экран приборной панели может иметь максимальную диагональ 12 дюймов, а мультимедиа - 10 дюймов.

Фото: Пресс-служба Opel.

Также Opel Grandland можно будет купить с адаптивным круиз-контролем, системой автоматической парковки, камерами кругового обзора, системой слежения за "мёртвыми" зонами, ассистентами предупреждения столкновений и автоматического экстренного торможения.

Подробности о моторной гамме не раскрываются. Нынешняя версия доступна в Европе с 210-сильным битурбодизелем в паре с 8-ступеначтой АКП, бензиновой "турботройкой" 1.2 литра мощностью 130 л.с. (6-ступенчатые МКП и "автомат") и турбированным дизельным мотором 1.6 на 120 л.с. (АКП). Привод во всех случаях передний, а классический 4х4 не позволяет реализовать французская "тележка" EMP2: напомним, Grandland X ближайший родственник Peugeot 3008.

Также Grandland X продаётся в версии X Hybrid4, оснащённой 200-сильным 1.6 PureTech и парой электродвигателей нетривиальной компоновки (один - позади автоматической коробки, другой - на задней оси), что вкупе даёт 300 сил. Гибридный Grandland X может проехать на электричестве до 50 км.

В России Opel Grandland X можно купить минимум за 2 129 000 рублей. Силовой агрегат представлен безальтернативной парой 150-сильного бензинового двигателя и 6-ступенчатого "автомата".

Производство обновлённого Opel Grandland стартует в Айзенахе этим летом, а с осени автомобили начнут поступать в салоны. В России ждать новинку в лучшем случае следует ближе к концу года.