Оплатить доставку заказа можно будет через телефон курьера

Покупатели интернет-магазинов смогут рассчитаться за заказ с помощью смартфона курьера - Яндекс.Доставка добавила в них функцию платежного терминала.

Возможность оплатить картой при получении будет у покупателей интернет-магазинов, которые пользуются Яндекс.Доставкой, в 10 городах-миллионниках. Таким образом можно получить различные товары - от шампуня до футболки.

Получатель заказа просто приложит свою банковскую карту или телефон с функцией бесконтактной оплаты к смартфону курьера и, когда оплата спишется, получит кассовый чек в смс. Решение разработано на базе NFС-технологии совместно с компанией 2can&ibox.

Как отмечают в сервисе Яндекс.Доставка, интернет-магазинам такой способ оплаты выгоден, в частности они смогут сократить расходы на оборудование. Для собственной курьерской службы магазина надо закупать терминалы для безналичной оплаты, каждый из них стоит в среднем 6 - 10 тысяч рублей, плюс затраты на обслуживание.

Платить через смартфон курьера удобно и покупателю, поэтому для интернет-магазинов это возможность увеличить число лояльных клиентов.

По опросам, оплачивать интернет-заказ при получении предпочитают более 50% клиентов онлайн-магазинов. Причем площадки, которые предлагает возможность такой оплаты, покупатели выбирают охотнее.

Оплачивать заказы картой через смартфон курьера смогут покупатели партнеров Яндекс.Доставки в 11 крупных городах России: Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Казани и других.

Этот способ оплаты тестирует также сервис Яндекс.Еда, пилотный проект проходит в Воронеже.