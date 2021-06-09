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09.06.2021 21:28
Рубрика: В мире

Не тот аргумент

Политики и политические силы Франции единогласно осудили нападение на президента Макрона
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 127(8478)
Девятое июня стало для всех французов долгожданным днем, когда комендантский час в стране сдвинули с 21.00 на 23.00, и, наконец, сняли антиковидные ограничения для ресторанов, кафе и прочих бистро. Теперь там можно устроиться за столиком не только на верандах, но и во внутренних залах. Ну а главной темой для обсуждения стал инцидент в департаменте Дром, где 29-летний парень из числа "желтых жилетов", явно недолюбливавший президента Эмманюэля Макрона, попытался ударить его по лицу. Эта попытка попала на видео и мгновенно разошлась по СМИ и соцсетям.
Во время протестов один из лидеров "желтых жилетов" Жером Родригес был тяжело ранен в глаз резиновой пулей. Тем не менее все политические силы Франции осудили нападение сторонника "желтых жилетов" на Макрона. Фото: AFP Во время протестов один из лидеров "желтых жилетов" Жером Родригес был тяжело ранен в глаз резиновой пулей. Тем не менее все политические силы Франции осудили нападение сторонника "желтых жилетов" на Макрона. Фото: AFP
Во время протестов один из лидеров "желтых жилетов" Жером Родригес был тяжело ранен в глаз резиновой пулей. Тем не менее все политические силы Франции осудили нападение сторонника "желтых жилетов" на Макрона. Фото: AFP

Надо отдать должное хладнокровию французского лидера. После того, как нападавшего арестовали, Макрон продолжил общение с согражданами, фотографировался вместе с ними, а позже в интервью местному сайту заявил, что не намерен зацикливаться на происшествии, и оно не сможет отвлечь его от проблем, "которые касаются большинства французов".

Фото: Ludovic MARIN / POOL / AFP
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Но вот на что стоит обратить внимание. Все без исключения политики страны были возмущены случившимся, что и понятно. Ведь в демократическом обществе глава государства, избранный на высший пост по итогам общенародных выборов, становится неприкасаемой фигурой, гарантом конституции и законов. Инцидент в Дроме произошел в тот самый момент, когда в нижней палате французского парламента выступал премьер Жан Кастекс. Он заявил о том, что "демократия - это диалог, столкновение мнений" и в политике нет места "словесным оскорблениям, рукоприкладству". Эти слова главы правительства были встречены аплодисментами буквально всех депутатов, проявивших редчайшее в стенах Национального собрания единодушие. Столь консолидированную реакцию политических сил Франции чуть позже подтвердила Марин Ле Пен. Глава Национального объединения, непримиримая противница Маркона и его реальный конкурент в предстоящей весной будущего года президентской схватке подчеркнула, что акты насилия в отношении главы государства "недопустимы и заслуживают самого решительного осуждения".

Еще больше удивил руководитель левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. Тот самый, который не упускает ни единого повода для того, чтобы разразиться острой критикой в адрес хозяина Елисейского дворца. Так вот, даже он в "Твиттере" написал, что в данной ситуации "солидарен с президентом", воплощающим республиканский строй и республиканский порядок.

И все-таки ЧП в ходе макроновского визита напомнило о том, что страна, как об этом писал на страницах влиятельной газеты "Фигаро" политолог Максим Тандонне, расколота на два лагеря - из тех, кто пользуется плодами глобализации, и периферийной Францией", состоящей из людей, которые оказалась на обочине либерально ориентированной экономики. Это те самые "желтые жилеты", что в течение многих месяцев маршировали по улицам Парижа и других городов Франции, бурно протестуя против власть имущих. Они не забыли об ожесточенных схватках с полицейскими, о резиновых пулях, "защитных" гранатах, что лишали глаз, отрывали кисти рук их товарищей. Да, политические элиты в традициях, берущих корни во времена французской революции, единодушно и по-республикански негативно отреагировали на пощечину. Но это не заслоняет того факта, что "недовольных и неуправляемых", как тот парень, поднявший руку на Макрона, в стране хватает.

Слова премьера Франции о том, что в политике нет места словесным оскорблениям, рукоприкладству, были встречены аплодисментами буквально всех депутатов Национального собрания

Впрочем, это явление не только нынешнего дня. В 2002 году 14 июля в День взятия Бастилии правый экстремист Максим Брюнери стрелял в тогдашнего главу государства Жака Ширака из винтовки, которую пронес на Елисейские поля в чехле от гитары. Однако промахнулся, был арестован и провел за решеткой семь лет. Доставалось и другим французским лидерам. Кого осыпали мукой, как это произошло с Франсуа Олландом, а кого хватали за пиджак, как это случилось с Николя Саркози.

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