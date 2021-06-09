Постпред РФ в Вене призвал вернуться к СВПД по иранской ядерной программе

Восстановление СВПД соответствует интересам всего международного сообщества, так как позволит вернуть контроль МАГАТЭ над ядерными разработками Ирана. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Восстановление СВПД позволит привести иранские усилия в ядерной области, в соответствие с параметрами "ядерной сделки" и вернуть плотный контроль со стороны Агентства, - цитирует Ульянова РИА Новости. - Это соответствует интересам всего международного сообщества".

По его мнению, ситуация вокруг ядерной сделки и ее текущее состояние вызывают беспокойство, так как от нее "мало что осталось". Ульянов отметил, что Россия поддерживает СВПД и выступает за возвращение к полноценной и скорейшей реализации всех элементов договоренности всеми ее сторонами.

Напомним, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был заключен в 2015 году Россией, Великобританией, Германией, Китаем, США, Францией и Ираном. Он предусматривал снятие санкций в обмен на ограничения для ядерной программы Ирана, направленные на неполучение им ядерного оружия. Но в 2018 году Вашингтон в одностороннем порядке вышел из сделки, а затем неоднократно ужесточал санкции против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

Ранее о необходимости спасти договоренности по ядерной программе Ирана говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что "единственным путем к восстановлению СВПД является полное возвращение США к выполнению всех тех обязательств", которые Вашингтон сначала взял на себя, а затем грубо нарушил, в довесок "напринимав законов" с санкциями, которые блокировали выполнение сделки.