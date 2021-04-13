В преддверии начала священного мусульманского праздника Рамадан министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил визит в Иран, который стал конечной точкой двухдневной поездки российского "дипломата номер один" по Ближнему Востоку (первая остановка была сделана в Египте). В ходе состоявшихся 13 апреля в Тегеране переговоров с президентом Исламской Республики Хасаном Роухани, главой иранского внешнеполитического ведомства Мохаммадом Джавадом Зарифом и председателем Меджлиса страны Мохаммадом Багером Галибафом было подтверждено: Москва и Тегеран поддерживают доверительную атмосферу двустороннего диалога, которая подкрепляется совпадением позиций по ряду принципиальных международных вопросов.

Информационный фон переговоров в теплом весеннем Тегеране оказался на редкость жарким: взрыв 11 апреля на атомном объекте в иранском Натанзе, который власти страны назвали терактом, подлил масла в огонь напряженности вокруг переговоров о спасении сделки по ядерной программе Ирана.

Впрочем, по оценкам российских дипломатов, на поведении населения пребывающей в полувоенных условиях последние 40 лет страны текущая эскалация вообще не отразилась. "В последнее время мы постоянно сталкиваемся с атаками врагов на нашу страну. Санкции, диверсии на предприятиях, саботаж, убийство ученых-ядерщиков... Мы к этому привыкли, если, конечно, можно так сказать", - подтвердил "РГ" местный житель по имени Мохсен.

В таких условиях Сергей Лавров по итогам переговоров осудил "любые попытки сорвать важнейшие переговоры" по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), призвав страны Запада быстрее принимать решения. Он отметил, что затягивание этого процесса дает время и играет на руку провокаторам, стремящимся развалить сделку. На совместной пресс-конференции с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом министр заявил, что "единственным путем к восстановлению СВПД является полное возвращение США к выполнению всех тех обязательств", которые Вашингтон сначала взял на себя, а затем грубо нарушил, в довесок "напринимав законов" с санкциями, которые блокировали выполнение сделки. Лавров призвал США отменить "не только санкции, которые были нелегально введены против Ирана напрямую, но и все те санкции, которые введены на зарубежные компании за то, что они сотрудничают с Ираном".

"Не думаю, что у нас есть много времени", - указал министр, выразив надежду на то, что сделку удастся сохранить и страны Евросоюза "не будут идти на поводу у тех, кто хочет ее "разрушить и похоронить". Комментируя недавнее продление и расширение санкций ЕС против Ирана, Лавров заявил, что если это решение принято осознанно в разгар переговоров "по спасению СВПД, то это ошибка, которая хуже, чем преступление". По его словам, Тегеран готов незамедлительно начать возвращение к сделке при условии соответствующих шагов Запада.

Президент Ирана Хасан Роухани со своей стороны "высоко оценил поддержку Москвой" переговоров по восстановлению ядерной сделки, заявив, что политика США по оказанию "максимального давления" провалилась. А глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, комментируя санкционные решения Евросоюза, назвал это "поддержкой самого радикального курса США" в отношении Тегерана.

Президент Ирана Хасан Роухани "высоко оценил поддержку Москвой" переговоров по восстановлению ядерной сделки

Накануне визита в интервью агентству ИРНА Лавров подчеркнул, что "развитие связей с Ираном - один из приоритетов внешней политики России". Поэтому одним только СВПД повестка визита главы МИД России, конечно, не ограничилась. Стороны рассмотрели предлагаемую Москвой концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. Лавров подчеркнул, что участие в таком диалоге должны принимать "все страны Персидского залива, Иран и его соседи".

На переговорах обсуждалось дальнейшее сотрудничество в разрешении различных региональных конфликтов, включая взаимодействие в рамках астанинского формата (Россия, Турция и Иран) по урегулированию конфликта в Сирии. "В целях скорейшего урегулирования кризиса в этой стране договорились и далее активно взаимодействовать в рамках астанинского формата вместе с нашими турецкими коллегами", - сообщил Лавров.

Справка "РГ"

СВПД был заключен в 2015 году "шестеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) и Ираном. План предусматривал снятие санкций в обмен на ограничения для ядерной программы Ирана, направленные на неполучение им ядерного оружия. Но в мае 2018 года США в одностороннем порядке вышли из сделки, одобренной Советом Безопасности ООН, и неоднократно ужесточали санкции против Тегерана. Иран, не дождавшись конкретной поддержки обещавших спасти сделку стран ЕС, заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.