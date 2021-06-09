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09.06.2021 08:35
Рубрика: Экономика

Правительство допустило утрату Россией лидерства по экспорту газа

Текст: Василий Кошкин
Фото: Максим Слуцкий/ТАСС Фото: Максим Слуцкий/ТАСС
Фото: Максим Слуцкий/ТАСС

В 2024 году Россия может потерять лидерство по объемам экспорта газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на план мероприятий по реализации Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Согласно документу, в ближайшие два года страна сохранит за собой первую строчку среди поставщиков газа на международный рынок. При этом на 2024 год прогноз не столь конкретен: согласно ему, Россия может как сохранить первое место, так и опуститься на второе.

По данным ОПЕК, в 2019 году Россия экспортировала около 261 млрд кубометров газа. В тройку крупнейших экспортеров также входят Катар (143 млрд) и США (132 млрд).

Ранее глава Минприроды Александр Козлов рассказал, что при текущем уровне добычи природного газа России хватит на 103 года. По его словам, существуют месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку.

"Нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах. Перед нами стоит задача загружать Северный морской путь", - пояснил министр.

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