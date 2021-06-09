Правительство допустило утрату Россией лидерства по экспорту газа

В 2024 году Россия может потерять лидерство по объемам экспорта газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на план мероприятий по реализации Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года.

Согласно документу, в ближайшие два года страна сохранит за собой первую строчку среди поставщиков газа на международный рынок. При этом на 2024 год прогноз не столь конкретен: согласно ему, Россия может как сохранить первое место, так и опуститься на второе.

По данным ОПЕК, в 2019 году Россия экспортировала около 261 млрд кубометров газа. В тройку крупнейших экспортеров также входят Катар (143 млрд) и США (132 млрд).

Ранее глава Минприроды Александр Козлов рассказал, что при текущем уровне добычи природного газа России хватит на 103 года. По его словам, существуют месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку.

"Нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах. Перед нами стоит задача загружать Северный морской путь", - пояснил министр.