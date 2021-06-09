Путин сравнил законопроект Зеленского с идеями нацистской Германии

"Говорить о русских как о не коренном народе - это просто некорректно, смешно и глупо", - заявил президент РФ в интервью телеканалу "Россия 24". Так он прокомментировал законопроект президента Украины Владимира Зеленского исключить русских из коренных народов Украины.
Путин подчеркнул, что само по себе деление "на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее - это уже точно совершенно смахивает на теорию и практику нацистской Германии".
"А как быть людям со смешанной кровью? Как быть?", - поинтересовался российский лидер, добавив, что сам президент Украины Владимир Зеленский еврей по национальности. Путин заявил, что непонятно, как будут определять некоренные народы. "Что, им будут как в нацистской Германии "мерить черепа"?, - спросил президент.
Путин также напомнил, что сама Украина - это порождение Советского периода. "Большевики, организуя Советский союз, создали союзные республики и Украину. Можно вспомнить, что эти территории пришли в состав Российского государства - процесс их воссоединения с Россией начался в 1654 году, после Ярославской рады. И тогда те люди, которые проживали на этих территориях, а а это три области, так вот эти люди считали и называли себя русскими", - рассказал президент. Путин пообещал написать отдельную статью по этому поводу.
Путин: Половина украинцев не хочет в НАТО - это умные люди
Киевские власти, принимая решение о вступлении страны в НАТО должны учитывать мнение половины населения, которое не хочет оказаться на линии огня в случае присоединения к альянсу, считает президент России Владимир Путин. Такое мнение он высказал в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканалу "Россия 24".
"Я думаю, что руководство страны не может не признать, что большинство, по последним данным, которые публикуются, там 50 на 50 примерно, но как минимум 50% жителей Украины не хотят вступления страны в НАТО", - заявил Владимир Путин.
По его мнению, это умные люди, которые "понимают, что не желают оказаться на линии огня". "Они не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом", - подчеркнул президент РФ. "Кроме всего прочего эти люди, судя по всему, ощущают себя частью нашей общей цивилизации и не хотят, чтобы одна часть этой цивилизации противостояла другой части цивилизации и при этом исполняла какой-то танец под чужую музыку", - добавил Владимир Путин.
"Умные люди", - резюмировал он.
Также в интервью Павлу Зарубину Владимир Путин отметил, что в случае вступления Украины в НАТО подлетное время, например, от Харькова или Днепропетровска до центральных регионов России, до Москвы составит 7-10 минут.
Путина не задел провокационный дизайн формы футбольной сборной Украины
Изображения карты Украины вместе с Крымом на футбольной форме, которую команда этой страны будет использовать на чемпионате Европы, абсолютно не задела чувства президента России. Об этом он сам рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".
Владимир Путин отметил, что он не увидел в этом никакой новизны позиции Киева. Украинская власть по-прежнему пренебрегает волеизъявлением жителей Крыма, что "не очень вяжется с пониманием, что такое демократия", добавил российский лидер.
Напомним, сборная Украины по футболу выступит на чемпионате Европы в футболках, на которые нанесены националистические лозунги и границы страны с Крымом. УЕФА такой дизайн одобрила.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не надо ли и России теперь нарисовать что-то патриотическое на форме своих футболистов, заметил: "Зачем нам нарисовать? У нас все есть".