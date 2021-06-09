Путин сравнил законопроект Зеленского с идеями нацистской Германии

Президент Владимир Путин заявил, что попытки разделить народы Украины на коренные и некоренные похожи на идеи нацистской Германии.

"Говорить о русских как о не коренном народе - это просто некорректно, смешно и глупо", - заявил президент РФ в интервью телеканалу "Россия 24". Так он прокомментировал законопроект президента Украины Владимира Зеленского исключить русских из коренных народов Украины.

Путин подчеркнул, что само по себе деление "на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее - это уже точно совершенно смахивает на теорию и практику нацистской Германии".

"А как быть людям со смешанной кровью? Как быть?", - поинтересовался российский лидер, добавив, что сам президент Украины Владимир Зеленский еврей по национальности. Путин заявил, что непонятно, как будут определять некоренные народы. "Что, им будут как в нацистской Германии "мерить черепа"?, - спросил президент.

Путин также напомнил, что сама Украина - это порождение Советского периода. "Большевики, организуя Советский союз, создали союзные республики и Украину. Можно вспомнить, что эти территории пришли в состав Российского государства - процесс их воссоединения с Россией начался в 1654 году, после Ярославской рады. И тогда те люди, которые проживали на этих территориях, а а это три области, так вот эти люди считали и называли себя русскими", - рассказал президент. Путин пообещал написать отдельную статью по этому поводу.