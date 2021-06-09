До трех увеличилось число погибших при пожаре в больнице Рязани

В результате пожара в реанимации в больнице имени Н. А. Семашко в Рязани погибли три человека. Еще восемь человек были спасены и госпитализированы, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожарными совместно с администрацией больницы были эвакуированы 35 человек, пишет ТАСС. В МЧС отметили, что борьбу с огнем осложняли сильное задымление и конструктивные особенности здания. К тушению привлекались 60 человек и 19 единиц техники.

Напомним, пожар в лечебном учреждении начался в ночь на среду. Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров. Ранее сообщалось о двух погибших. Причина возгорания устанавливается.