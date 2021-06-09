На премьеру Ольги Бузовой во МХАТе проданы все билеты

Премьерные показы спектакля с участием звезды шоу-бизнеса Ольги Бузовой в МХАТ пройдут при полном аншлаге. Как сообщили в театре агентству "Москва", проданы уже все билеты.

Спектакль "Чудесный грузин" с участием Ольги Бузовой пройдет 11 и 12 июня на Большой сцене. Постановка драматурга Андрея Назарова и режиссера-постановщика Ренаты Сотириади посвящена молодости Иосифа Сталина. Бузова сыграет в ней певицу из кабаре.

Согласно замыслу авторов, на эту роль в идеале подходил человек из массовой культуры. По сути Ольга Бузова в каком-то смысле сыграет сама себя.

Приглашение поп-звезды на театральную сцену вызвало ажиотаж и бурную дискуссию как в соцсетях, так и среди театральных деятелей - с их мнениями можно будет познакомиться в завтрашнем номере "РГ".