На премьеру Ольги Бузовой во МХАТе проданы все билеты

Новости

Нелегальная заготовка древесины сократилась почти на четверть 18:46
В Москве и Подмосковье усилят контроль за масочным режимом в электричках 18:34
В Китае зафиксирована вспышка птичьего гриппа 18:23
Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeСhat 18:15
Стоимость "Северного широтного хода-2" определят в течение месяца 18:02
С осужденного экс-мэра Оренбурга взыщут 138 млн рублей незаконных доходов 17:57
Зарегистрироваться на портале госуслуг станет проще 17:56
Банки и госорганы заплатят по 200 рублей за запрос биометрии гражданина 17:48
В Арктике будут построены две международные научные станции 17:48
Россияне смогут получать больше госуслуг в частных организациях 17:44
Сергею Шойгу присудили высшую награду Российской академии художеств 17:41
Медведев: "Единая Россия" никогда не закончит свою деятельность, как КПСС 17:40
В Совфеде поддержали решение Москвы усилить контроль за ношением масок 17:37
Назван главный злодей сериала "Локи" 17:23
ВЦИОМ: Донцова и Акунин - самые популярные писатели среди россиян 17:15
В Москве открыли новые КТ-центры для диагностики коронавируса 17:14
Сергей Шойгу оценил в Твери производственный потенциал технопарка "КСК" 17:07
Власти Москвы назвали причину роста заболеваемости коронавирусом 17:03
Медведев рассказал, как решали внести изменения в пенсионное законодательство 17:03
Сергей Шойгу проверил организацию учебы в Военной академии ВКО в Твери 17:02
В Германии с 10 июня введут цифровой сертификат вакцинации 16:56
На реконструкцию дороги Симферополь - Армянск потратят 6,5 млрд рублей 16:48
Напавший на Макрона заявил, что его действия были спонтанными 16:38
Тимофей Баженов: Данные по кибермошенничеству подтверждают, вопрос требует срочного законодательного решения 16:35
Медведев: У нас есть все, чтобы одержать уверенную победу на выборах в ГД 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
09.06.2021 18:23
Рубрика: Культура

На премьеру Ольги Бузовой во МХАТе проданы все билеты

Текст: Сергей Бабкин

Премьерные показы спектакля с участием звезды шоу-бизнеса Ольги Бузовой в МХАТ пройдут при полном аншлаге. Как сообщили в театре агентству "Москва", проданы уже все билеты.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Эдуард Бояков объяснил приглашение Ольги Бузовой на роль в спектакле МХАТа

Спектакль "Чудесный грузин" с участием Ольги Бузовой пройдет 11 и 12 июня на Большой сцене. Постановка драматурга Андрея Назарова и режиссера-постановщика Ренаты Сотириади посвящена молодости Иосифа Сталина. Бузова сыграет в ней певицу из кабаре.

Согласно замыслу авторов, на эту роль в идеале подходил человек из массовой культуры. По сути Ольга Бузова в каком-то смысле сыграет сама себя.

Приглашение поп-звезды на театральную сцену вызвало ажиотаж и бурную дискуссию как в соцсетях, так и среди театральных деятелей - с их мнениями можно будет познакомиться в завтрашнем номере "РГ".

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Гид-парк

Главное сегодня

СК опубликовал видео с места убийства двух приставов в Сочи
В Совфеде поддержали решение Москвы усилить контроль за ношением масок
Нефть подорожала до рекордных значений
Госдума ужесточила уголовное наказание за "пьяное вождение"
Лавров: США утаивают важные факты по делу о крушении MH17
"РГ" предлагает подборку киноклассики для расслабленных выходных
Светлана Дружинина - о семье, кино и новых "Гардемаринах"