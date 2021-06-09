На трассе М-12 от Москвы до Казани возведут 16 развязок

На трассе М-12 от Москвы до Казани планируется возвести 16 транспортных развязок, сообщили в госкомпании "Автодор". Технические решения по проекту строительства М-12 обсудили на заседании Научно-технического совета (НТС) госкомпании "Автодор".

НТС одобрил технические предложения по возведению дополнительных развязок для обеспечения связи с региональными дорогами. Уже определены точки устройства развязок с крупными трассами: на пересечении с Северо-Восточной хордой Москвы, с Центральной кольцевой автомобильной дорогой (ЦКАД), А-108 "Московское большое кольцо", с региональной дорогой 17К-2 Муром - М-7 "Волга", с Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов, с 22К-0162 Работки - Порецкое, с 97К-001 Чебоксары - Сурское, с А-151 Цивильск - Ульяновск, с Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск, с 16К-0674 Казань - Ульяновск - Камское Устье, с 16К-1063 Столбище - Атабаево, с Р-239 Казань - Оренбург, с 16К-1091 Сорочьи горы - Шали.

От регионов поступили дополнительные предложения по строительству развязок. Их планируется организовать в тех местах, где региональные трассы пройдут путепроводами над М-12, отметили в "Автодоре".

Проектировщики готовы предусмотреть три дополнительные развязки, которые дадут возможность не только заехать на региональную сеть, но и развернуться на М-12 в обратном направлении. Это развязки на 193 км М-12 на пересечении с 17Н-7 Драчево - Бутылицы - Меленки во Владимирской области; на 300 км М-12 в Нижегородской области, где автомобилисты смогут съехать с дороги 22К-0036 Павлово - Сосновское - Лесуново - Мухтолово - Саконы в направлении Сарова и Дивеево; на 628 км трассы в Татарстане будет обеспечена связь с 16К-0925 Большие Кайбицы - Камылово.

Протяженность будущей трассы от Москвы до Казани - более 800 километров. Трассу должны построить к 2024 году.