Пострадавшие при пожаре в больнице Рязани медсестры пытались тушить огонь

В Рязани при пожаре в областной больнице пострадали три медсестры. Одну из них отправят на лечение в ожоговый центр Вишневского в Москву, сообщила "РГ" официальный представитель регионального минздрава Ирина Кузминова.

Возгорание произошло в отделении анестезиологии и реанимации, где находились пациенты с коронавирусом. В палате, где случился пожар, находились два пациента и медсестра, которая пыталась потушить огонь.

В результате 27-летняя медсестра получили более 70 процентов ожогов кожи. В настоящее время ее состояния стабильно тяжелое, она находится в реанимации ожогового отделения ОКБ. Сегодня ее должны перевезти в Москву в ожоговый центр Вишневского, со специалистами которого рязанские врачи находятся на связи. В настоящее время решается вопрос с транспортом: в центре Вишневского нет вертолетной площадки, и сейчас специалисты подбирают оптимальный вариант доставки девушки в Москву.

Еще две медсестры 25 и 26 лет, также пострадавшие при пожаре, находятся в удовлетворительном состоянии. По словам Ирины Кузминовой, медсестры спасали пациентов, оказывали им необходимую медпомощь, пытались бороться с огнем.

Всего из отделения было эвакуировано 46 человек - 36 пациентов и 10 человек медперсонала. Как отмечают в минздраве со ссылкой на оперативный штаб, все противопожарные системы в больнице сработали своевременно, персонал действовал оперативно и в соответствии с установленными требованиями.

В настоящее время эвакуированные пациенты размещены в других отделениях ОКБ: 4 человека из реанимации переведены в 3 корпус больницы им. Семашко, 2 медсестры направлены в ОКБ, 1 пациент перевезен в ковидное отделение ОКБ, 1 пациент в городскую больницу N 4.