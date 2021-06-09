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09.06.2021 09:28
Рубрика: Происшествия

К гибели трех человек в больнице Рязани привело отравление угарным газом

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

В Рязани при пожаре в реанимационном отделении ОКБ имени Семашко погибли трое пациентов. По предварительной информации, смерть наступила от отравления угарным газом, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный оперативный штаб.

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Жертвами ЧП стали пациенты, находившиеся в реанимации после осложнений от коронавируса. Погибшим 68 лет, 63 лет и 72 лет. Еще восемь человек пострадали.

По данным ГУ МЧС по региону, о возгорании в областной больнице в ЦУКС сообщили в 3:36. Огонь вспыхнул во 2-м корпусе больницы в реанимационном отделении на площади 15 квадратных метров. Пожар сопровождался сильным задымлением на первом этаже здания.

Пожарные вывели из здания 35 человек. В 4:17 возгорание было полностью ликвидировано.

Глава региона пообещал оказать помощь родственникам погибших. По его словам поддержку получат также пострадавшие от пожара.

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