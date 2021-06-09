При пожаре в рязанской больнице пациентов спасли кислородные маски

При пожаре в рязанской областной больнице пациентов от дыма спасли кислородные маски. Об этом заявил глава региона Николай Любимов в эфире "Россия 24".

В частности Николай Любимов сообщил со ссылкой на противопожарные службы, что от сильного задымления пациентов с коронавирусом, находившихся в палатах отделения реанимации, спасло то, что они были в кислородных масках. Отделение сразу после начала возгорания было обесточено и кислород в маски не поступал, но они послужили защитой от дыма.

Министр здравоохранения региона Александр Прилуцкий в свою очередь рассказал, что реанимационное отделение год назад было оборудовано для больных коронавирусом. В нем был капитальный ремонт и все системы проверялись. "Все лицензии, необходимые для деятельности этого отделения, были получены", - подчеркнул Прилуцкий.

Сейчас с причинами возгорания разбираются следователи СК по региону. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела и затребовал доклад о проведенных следственных действиях.