СК завел дел после гибели пациентов при пожаре в больнице Рязани

Рязанским управлением СКР возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара в областной больнице, где погибли трое пациентов реанимации. Об этом сообщает пресс-службе СУ СКР по региону.

Следователи установили, что возгорание произошло в отделении анестезиологии и реанимации. Как сообщалось ранее, предварительно пациенты погибли от отравления угарным газом. По данным следствия, у пострадавших также признаки отравления продуктами горения и ожоги. Все госпитализированы.

Следствию предстоит дать оценку своевременности эвакуации, уровню пожарной безопасности в больнице.

В свою очередь глава региона уже распорядился о проверке всех медучреждений на предмет состояния пожарной безопасности. Главе минздрава поручено обеспечить бесперебойную работу областной больницы, где случилось ЧП.

О причинах возгорания пока не сообщается. Следствие рассматривает несколько версий, назначены необходимые экспертизы.