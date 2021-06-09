Сервис: Ситуация с самокатами в Петербурге не повторится в Москве

Сервис аренды электросамокатов в Москве продолжит работу, ситуация в Санкт-Петербурге не отразится на столичном кикшеринге. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе сервиса Whoosh.

"Мы приняли решение приостановить работу сервиса в Санкт-Петербурге, чтобы урегулировать и согласовать все вопросы, касающиеся работы сервисов кикшеринга в Санкт-Петербурге, включая зоны ограничения скорости, зоны запрета движения, с администрацией города", - рассказал основатель Whoosh Дмитрий Чуйко.

В то же время в Москве и других городах Whoosh продолжит работу в обычном режиме, добавили в компании. Также представители кикшеринга выразили надежду на скорый рестарт в Санкт-Петербурге.

Ранее столичные власти предложили ввести правила регулирования движения электросамокатов. Эти предложения изучает федеральный Минтранс.