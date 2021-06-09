В Петербурге приостановили работу сервисы аренды электросамокатов

Теперь арендовать электросамокат в Северной столице нельзя: сервисы кикшеринга, столь популярные у горожан и гостей города, временно приостановили работу.

Операторы Red Wheels, ScooBee, Eleven, Mangoo, Whoosh, Urent приняли решение убрать эти средства передвижения с карты Санкт-Петербурга. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

Правительством города 8 июня было принято решение об ограничении скорости самокатов на некоторых центральных магистралях Санкт-Петербурга до 10 километров в час. В том числе оно коснулось Невского и Каменноостровского проспектов.

Уже возбуждено несколько уголовных дел по факту наезда на людей на самокатах. Так, одно из них, по сообщению ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

14 мая на Невском проспекте был совершен наезд на горожанина 1980 года рождения. Затем двое молодых людей, ехавших на самокатах, из "хулиганских побуждений нанесли мужчине многочисленные удары руками и ногами", - говорится в сообщении СК. Однако коммерческая структура не приняла мер, обеспечивающих безопасность движения пешеходов.

Также случаи наезда на людей были зафиксированы в других районах Петербурга. Так, 3 июня девушка на электросамокате врезалась в 11-летнего мальчика, который ехал на велосипеде, ребенок получил травмы.