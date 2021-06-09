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09.06.2021 23:21
Рубрика: Происшествия

Суд признал экстремистскими и ликвидировал подконтрольные Навальному фонды

Текст: Иван Петров
Московский городской суд по итогам почти 12-часового заседания вынес решение по иску прокуратуры Москвы о признании экстремистскими и ликвидации двух организаций, подконтрольных осужденному блогеру Алексею Навальному. Обе они, к слову, ранее признаны иноагентами, но впредь не смогут функционировать даже в таком статусе. Речь идет о так называемом "Фонде борьбы с коррупцией" и некоем Фонде защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ).
Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

Согласно решению суда, указанные два фонда ликвидированы, а деятельность общественного движения, именовавшего себя "штабы Навального", запрещена.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Ранее в ходе досудебной подготовки по этому иску суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, запретив в качестве мер предварительной защиты некоммерческим организациям ФБК и ФЗПГ определенные действия. В то же время прокурор Москвы до рассмотрения сегодняшнего иска приостановил деятельность "штабов Навального".

В столичной прокуратуре ранее подробно разъяснили, какие именно претензии имеются к вышеназванным организациям. По данным надзорного ведомства, они "под прикрытием либеральных лозунгов занимались формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране". Фактическими же целями деятельности этих фондов и "штабов", установили в прокуратуре, являлось "создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария цветной революции".

В представленных суду материалах, заверили в прокуратуре, содержатся "исчерпывающие доказательства, подтверждающие, что эти структуры ведут экстремистскую деятельность". Кроме того, установлено, что названные организации "дестабилизируют общественно-политическую обстановку в РФ, в том числе путем призывов к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, а также путем попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность". Отмечается, что в целом ряде случаев озвученные претензии подтверждается вступившими в законную силу судебными актами.

Более того, все три структуры, в отношении которых было вынесено судебное решение, как было установлено, координируются зарубежными центрами. И эти центры, по данным прокуроров, активно ведут деструктивные действия в отношении России.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, поскольку некоторые рассматриваемые материалы содержат гриф "секретно". Отмечается, что судебное решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций. Кроме того, Мосгорсуд в среду вечером постановил обратить имущество "Фонда борьбы с коррупцией", оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, в собственность Российской Федерации.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
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Напомним, министерство юстиции РФ включило ФБК в реестр НКО-иноагентов в октябре 2019 года. После того, как проверкой были выявлены несколько денежных траншей, поступивших в фонд из Испании и США на сумму более 140 тысяч рублей.

Летом 2020 года Навальный, отбывающий в настоящее время в колонии наказание по приговору суда, объявил о ликвидации ФБК как юридического лица и переносе его на другое юридическое наименование - некоммерческая организация Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ).

Напомним, в отношении блогера Алексея Навального расследовалось сразу несколько уголовных дел.

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