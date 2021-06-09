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09.06.2021 13:49
Рубрика: Происшествия

Тверской СК проверит обстоятельства гибели Валентина Пажетнова

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Тверской области организована проверка по факту гибели на озере основателя центра спасения медвежат-сирот Валентина Пажетнова.

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По информации следственного управления СК РФ по Тверской области, 8 июня сотрудники МЧС обнаружили в озере близ деревни Бубоницы Торопецкого района тело мужчины 1936 года рождения без признаков насильственной смерти. В ведомстве уточнили, что погибший - Валентин Пажетнов.

- Он находился в резиновой лодке, которая перевернулась. Очевидцы вызвали МЧС, но спасти тонувшего мужчину не успели, - рассказали в СУ СК.

По факту гибели Пажетнова Западнодвинский межрайонный следственный отдел организовал доследственную проверку. Сообщается, что опрошены очевидцы случившегося, установлены обстоятельства, которые привели к трагедии. Назначено проведение экспертизы для установления точной причины смерти.

Валентин Сергеевич Пажетнов - заслуженный эколог России, доктор биологических наук, главный научный сотрудник ФГБУ "Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник", разработчик уникальной методики выращивания медвежат-сирот. В деревне Бубоницы Торопецкого района он организовал центр спасения медвежат-сирот, где маленьких топтыгиных спасают, выхаживают, а потом выпускают  в естественную среду обитания.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область

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