В Брянске жители дома № 70 на улице Литейной просят отремонтировать детскую площадку, которая находится в аварийном состоянии. У городка нет официального статуса, поэтому брянцы боятся, что властям будет проще его снести, чем привести в порядок.

Детская площадка - это небольшая огороженная территория, на ней три лавочки, допотопные качели и видавшая виды универсальная горка с тремя съездами. Один покрыт металлом - из-за отломанной боковины металлический край торчит, как острый нож, у других не хватает перекладин, на поверхности зияют дыры. Но это единственная детская площадка, на которой гуляют дети из трех пятиэтажек.

Петр Васильевич Бушев из дома № 70, после того как его внук в прошлом году распорол на этой горке спину, куда уже только не обращался с просьбой привести эти "малые архитектурные формы" в порядок.

- Отправил письмо главе города - его переслали в районную администрацию. Там говорят, что этим должны заниматься управляющие компании. В УК не хотят: не их территория. Просто круговорот отписок. Все бесполезно. Пойду на прием к губернатору. Не поможет - к президенту, - возмущается пенсионер.

Детская площадка - бесхозная, кто и когда поставил все эти горки-качели, никто не помнит. Несколько лет назад Петр Бушев на собственные деньги завез песок, засыпал площадку, поставил штакетник и лавочки. Потратил на это 60 тысяч рублей.

- Предлагал соседям из многоэтажек скинуться на ремонт городка, но никому ничего не надо. А как привел площадку в порядок, так все сюда потянулись. Вот опять пришла пора отремонтировать здесь все, но у меня пенсия - 12 тысяч рублей, - рассказал Петр Васильевич.

Как рассказала "РГ" руководитель центра общественного контроля в Брянской области НП "ЖКХ-Контроль" Елена Ромашина, площадка действительно в аварийном состоянии. Несколько лет назад некая компания хаотично и бесконтрольно строила такие детские городки во многих дворах. Документально данная территория не имеет статуса детской площадки. "Согласно данным Публичной кадастровой карты, под многоквартирный дом по адресу: г. Брянск, ул. Литейная, 70, отведен земельный участок 32:28:0012002:29 общей площадью 1588 квадратных метров, границы которого совпадают с отмосткой многоквартирного дома… Мероприятия по содержанию территории, указанной в обращении, с расположенными на ней элементами благоустройства должны осуществляться за счет собственника, а именно: органа местного самоуправления", - процитировала Елена Ромашина заключение эксперта ОП РФ, изучившего ситуацию. После ее обращения на место выезжал представитель муниципалитета. В принципе они не против добавить эту площадку в программу благоустройства городской среды. Но дальше слов вот уже полгода дело не идет.

- Не дай бог, что случится. И ведь тогда ситуация разрешится разом: снесут и новую поставят, - возмущается Елена Ромашина.

Но есть в этой истории и такой поворот сюжета. Несмотря на то что территория этой площадки не относится к зоне компетенции УК, управляющая компания одного из соседних домов откликнулась на просьбы общественников и решила помочь людям бесплатно.

- Это не наш дом, но дети из нашей многоэтажки там тоже гуляют. Детская площадка всегда должна быть под присмотром. А здесь получается, что собственника нет, ревизия не проводится. И мы откликнулись на просьбу о помощи, - рассказал технический директор ООО "Юпитер" Николай Карбовский.

Но когда бригада рабочих с материалами приехала на место, их встретила агрессивная толпа местных жителей. Ремонтников прогнали, не дав даже подойти к злополучной горке. Жильцы решили, что детский городок хотят снести, и встали за него стеной.

Но, даже несмотря на эту ситуацию, на вопрос, помогут ли отремонтировать, если, разобравшись, их еще раз позовут, Николай Карбовский со вздохом отвечает положительно. Не ждать же, в самом деле, ЧП.