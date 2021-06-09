В рязанской больнице, где произошел пожар, не было отечественных аппаратов ИВЛ

В Рязанской областной клинической больнице имени Семашко, где произошел пожар, не было аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства. Об этом заявили в пресс-службе Минпромторга.

По данным ведомства, всего в учреждения здравоохранения Рязанской области было поставлено 27 отечественных аппаратов ИВЛ "Авента-М".

"В рамках государственного контракта Минпромторга России с Рязанской областью в Областную клиническую больницу имени Н.А. Семашко аппараты ИВЛ российского производства не поставлялись", - отметили в пресс-службе Минпромторга.

По словам губернатора Рязанской области Николая Любимова, воспламенившееся в больнице медицинское оборудование было иностранного производства.

"По сообщению администрации больницы, речь идет об аппарате ИВЛ китайского происхождения", - добавили в Минпромторге.

Возгорание произошло в ночь с 8 на 9 июня в реанимации инфекционного отделения. В результате погибли три человека: пациенты больницы в возрасте 63, 68 и 72 лет. В городские медицинские организации госпитализированы восемь человек, один из которых в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте пожара работают следователи, которым предстоит установить точные причины произошедшего.