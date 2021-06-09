В Совфеде поддержали решение Москвы усилить контроль за ношением масок

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает оправданным решение Главконтроля Москвы усилить меры по профилактике COVID-19 в связи с ростом заболеваемости.

Ранее глава ведомства Евгений Данчиков сообщил, что "с сегодняшнего дня усиливается контроль за использованием масок и перчаток в общественных местах, в частности, в метро и ТРЦ".

Такое решение оправданно и требует поддержки не только жителей Москвы, но и гостей столицы, уверена Ольга Ковитиди. "Мы обязаны максимально исключить риски распространения новой коронавирусной инфекции. Ведь здоровье каждого - это богатство всех. Существующая эпидемиологическая ситуация требует контроля и соблюдения мер предосторожности", - заявила она в беседе с RT.

Напомним, согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Москве сегодня было зафиксировано 4 124 новых случая заболевания, это самый высокий показатель с середины января. Требование об обязательном ношении масок и перчаток в общественных местах и в транспорте действует в столице с мая прошлого года. Штраф для нарушителей составляет от 4 до 5 тысяч рублей.