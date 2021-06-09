В Туле умер рабочий, упавший со строящегося дома

В Туле умер один из пострадавших на стройке многоэтажки рабочих. Еще двое строителей находятся в больнице.

О гибели мужчины, упавшего с пятого этажа недостроенного многоквартирного дома, сообщает ТАСС. Состояние двух других строителей медики оценивают как тяжелое.

Один их раненых находится в реанимации, второй - в травматологическом отделении Ваныкинской больницы

Напомним, что ЧП на строительной площадке произошло накануне. Трое рабочих выпали с пятого этажа одного из домов возводимого жилого комплекса "Времена года" в поселке Левобережный города Тулы. По факту завели уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.