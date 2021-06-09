Замглавы Минздрава оценил действия рязанских медиков при пожаре

Замглавы Минздрава Олег Гриднев обратился к властям Рязанской области с просьбой ходатайствовать о представлении к наградам работников областной клинической больницы, где произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости.

"Еще раз хочу акцентировать героическую роль наших медицинских работников, которые не только лечили пациентов с ковидом, но и спасали их от пожара. Они начали эвакуацию, потом уже приехали пожарные", - заявил Гриднев.

Возгорание произошло в ночь с 8 на 9 июня в реанимации инфекционного отделения. В результате погибли три человека: пациенты больницы в возрасте 63, 68 и 72 лет. В городские медицинские организации госпитализированы восемь человек, один из которых в тяжелом состоянии.

Согласно одной из версий, причиной пожара стало возгорание аппарата искусственной вентиляции легких.