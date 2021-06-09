В Якутии объяснили расхождение данных о масштабах лесных пожаров

Министерство экологии и природопользования Якутии в ответ на обращение главы Минприроды РФ Александра Козлова в Генпрокуратуру по поводу занижения данных о масштабах лесных пожаров сообщило, что замерять площади пожаров целесообразно лишь после их тушения.

Как сообщается на официальном сайте минэкологии республики, система мониторинга государственного лесного фонда в регионе разделяется на зону, где принимаются меры по тушению огня (37,3 тысячи гектаров), и зону контроля, составляющую 217,4 тысячи га. В этой недосягаемой для авиации зоне контроль ведется исключительно с помощью космических средств, а учет площадей осуществляется по данным информационной системы дистанционного мониторинга (ИСДМ-Рослесхоз).

"В связи со значительными площадями лесных пожаров по данным ИСДМ-Рослесхоз вынуждены проверять информацию авиационным способом в некоторых случаях. В результате проверки данные по площади ИСДМ-Рослесхоз не находят своего подтверждения. Данный метод уточнения площадей невозможно применить массово на всей территории зоны контроля ввиду больших финансовых расходов и ограниченного радиуса действия авиации", - говорится в сообщении.

В минэкологии Якутии отмечают, что уточнение площадей целесообразно проводить после ликвидации пожара с использованием космических снимков среднего и высокого разрешения. Но в местах действующих очагов сильная задымленность не позволяет произвести оценку пройденных огнем площадей.

"По мере ликвидации лесных пожаров уточнение таких площадей будет осуществляться в соответствии с методикой, утвержденной Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ", - отмечено в сообщении.